Nico Williams no fichó por el Barcelona… y los aficionados culés la tomaron con el jugador del Athletic. Lejos de culpar a Joan Laporta por la mala gestión en este caso, los seguidores del Barça que acudieron al Olímpico de Montjuic para ver el partido entre el Barcelona y el Athletic Club la tomaron con Williams, al que pitaron cada vez que tocaba el balón. La grada culé no se tomó nada bien que la estrella de España en la Eurocopa no estuviera en su equipo, cuando el problema es que el Barcelona no tiene dinero para poder acometer ese fichaje.

Cada vez que tocaba el balón Nico Williams, el futbolista español se llevaba una buena pitada por parte de la afición azulgrana. No abucheaban a Nico todos los hinchas que estaban en el Olímpico de Montjuic, pero sí los pitos eran mayoritarios. Esta fue la respuesta de la afición azulgrana tras un verano movido en el que Laporta habló abiertamente de que tenían dinero para fichar a Williams, pero que a 24 de agosto -y en la segunda jornada de Liga- sigue sin llegar a la disciplina del Barcelona.

Se da la circunstancia de que estos pitos a Nico Williams se producen en un encuentro que reflejó a la perfección los problemas económicos del Barcelona y la mala gestión de Laporta. Dani Olmo, fichaje estelar de los azulgrana esta temporada, no pudo jugar ante el Athletic porque todavía la entidad no le ha podido inscribir. Y eso se debe a que todavía sigue habiendo problemas económicos y no cumple las reglas de la Liga.

Así, quien tiene el problema para no poder acometer un fichaje como el de Nico Williams es el Barcelona, que sí pudo incorporar a Dani Olmo, por el que pagó 55 millones de euros al Leipzig, pero no le pueden inscribir. Eso hubiera ocurrido exactamente con Nico Williams, al que a estas alturas tampoco hubieran podido incorporar.

Cabe recordar que Laporta ilusionó al barcelonismo con el fichaje del jugador del Athletic durante todo el verano y abiertamente dijo que tenían dinero para ficharle y que así lo conseguirían. Sin embargo, el jugador del Athletic finalmente sí jugó en el Olímpico de Montjuic, tal y como quería el Barcelona, pero lo hizo con la camiseta visitante. Nico Williams, gran estrella de España en la Eurocopa, fue titular en el duelo de la segunda jornada de Liga… con el Athletic.

Gran cabreo en el Athletic Club

Este intento televisado de fichaje cabreó mucho al Athletic y así lo demostró Jon Uriarte, su presidente, antes de este encuentro de la segunda jornada de Liga en Montjuic. «Durante el verano han sucedido cosas que a nosotros en el Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas. En algún caso, con faltas de respeto, dando por hechos cosas que luego no van a suceder, incluso minusvalorando al Athletic», expresó Uriarte.

Esas palabras tienen un destinatario: Joan Laporta. Y es que el presidente del Barcelona dijo varias veces en público que tenían el dinero para fichar a Nico, que le querían y que le ficharían, pero finalmente no lo han logrado en un fracaso de su directiva. Uriarte, sin mencionarle directamente, lanzó otro dardo a Laporta destacando que Hansi Flick sí trató «con cierto respeto» este asunto