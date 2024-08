El presidente del Athletic explota contra Laporta por el caso Nico Williams: «Hay faltas de respeto»

Jon Uriarte, presidente del Athletic Club de Bilbao, ha levantado la voz contra Joan Laporta. El máximo mandatario del equipo vasco se ha quejado de las formas del presidente culé, al que no ha nombrado por su nombre, pero al que se entendía perfectamente que era el destinatario de sus palabras. «Durante el verano han sucedido cosas que a nosotros en el Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas», explicó Uriarte.

«Está el caso de Nico que ha adquirido otra dimensión, es normal que esté en el ojo del huracán», comenzó diciendo el presidente del Athletic Club, que también se negó a acudir a la comida de directivas pese a la invitación de la directiva culé, como es habitual. Oficialmente, el Athletic plantó al Barça por las fiestas de Bilbao, la Aste Nagusia, pero el culebrón de Nico Williams también ha influido en esta decisión.

Y Jon Uriarte, con sus palabras unos minutos previos al partido entre Barcelona y Athletic, así lo demostró. «Durante el verano han sucedido cosas que a nosotros en el Athletic no nos han gustado, como se han tratado ciertas cosas. En algún caso, con faltas de respeto, dando por hechos cosas que luego no van a suceder, incluso minusvalorando al Athletic», explicó el presidente del conjunto vasco.

Esas palabras tienen un destinatario: Joan Laporta. Y es que el presidente del Barcelona dijo varias veces en público que tenían el dinero para fichar a Nico, que le querían y que le ficharían, pero finalmente no lo han logrado en un fracaso de su directiva. Uriarte, sin mencionarle directamente, lanzó otro dardo a Laporta destacando que Hansi Flick sí trató «con cierto respeto» este asunto: «Nos han gustado mucho las declaraciones de Flick». El entrenador alemán, siempre que fue preguntado, contestó con evasivas, con que no era jugador suyo y que no iba a hablar de ello. Todo lo contrario de Laporta.

«Parece que un paso obligatorio para un jugador es pasar de cualquier equipo a Real Madrid, Barça o a otros que llaman grandes por Europa, a algunos les llaman grandes porque tienen mucho dinero. Hay que hacerlo con cierto respeto y guardando un estilo», añadió un Jon Uriarte que mostró con estas palabras su cabreo con Laporta por la forma en la que ha intentado (sin éxito) fichar a Nico Williams, estrella del Athletic.

El jugador del Athletic finalmente sí jugó en el Olímpico de Montjuic, tal y como quería el Barcelona, pero lo hizo con la camiseta visitante. Nico Williams, gran estrella de España en la Eurocopa, fue titular en el duelo de la segunda jornada de Liga.