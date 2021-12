El Barcelona es el único club de toda la Liga Santander al que aún no han castigado con una pena máxima en contra. La polémica servida tras el partido ante Osasuna en El Sadar recuerda la complicada estadística que tiene a su favor el conjunto culé, al que no han pitado un penalti en contra tras las primeras 17 jornadas ligueras –16 en el caso de los culés, con un partido aplazado por disputar–. Los rojillos se quejaron del tanto que logró Abde que viene precedido de una clara mano de Busquets en el área.

Hubo polémica en el Osasuna-Barça. Con el 1-1 en el marcador, el Osasuna estaba generando mucho peligro y pisaba área culé. Gavi, que estuvo en este partido muy volcado con las tareas defensivas, estaba en el área para despejar una pelota peligrosa. No le salía bien el canterano, que mandaba la pelota baja y tenía por el camino a Sergio Busquets. El centrocampista intentó hacer desaparecer su mano pero fue imposible: la pelota impactaba con el brazo y salía del área blaugrana.

En ese momento enloquecían los jugadores de Osasuna, que pedía mano y penalti a Juan Martínez Munuera, árbitro de la contienda. No veía nada el trencilla que dejaba seguir el juego. La contra del Barça sería rapidísima y Dembélé acabaría poniendo una pelota al área que acabaría rematando de volea Abde para poner el 2-1. Las protestas de los rojillos eran en ese momento más intensas, no entendían cómo no se pitaba penalti y se anulaba el gol. Desde la Sala VOR, Jesús Gil Manzano no corregía a su compañero ni le pedía que fuera a revisar la acción al VAR. El Osasuna acabaría empatando el partido en la recta final. Justicia poética.

Hasta el pasado 20 de noviembre, el Barça no estaba solo al frente de esa clasificación. Al Espanyol tampoco le habían pitado ningún penalti en contra hasta esa fecha, día del derbi catalán ante los culés. La pena máxima pitada a favor (más que dudosa) la que suponía la quinta favorable para los blaugrana en lo que va de temporada, dejaba también al Barça como el único equipo que no ha sufrido esa condena. Su reparto de condenas queda así, cinco a favor y ninguna en contra, el mejor porcentaje de toda la competición.

Levante, Cádiz, Real Sociedad y Osasuna, al igual que el Barça, les han pitado cinco penaltis a favor en lo que va de temporada. Alavés y Valencia siguen la tabla con cuatro, con tres están Athletic, Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Betis. Con dos, Granada y Espanyol; y con uno aparecen el resto: Sevilla, Real Madrid, Getafe, Atlético de Madrid, Elche, Villarreal y Mallorca. El ránking de penaltis en contra señalados tiene un claro líder. Al Rayo Vallecano le han señalado ocho penaltis en contra. Le sigue el Cádiz, con cinco. Con cuatro están Elche, Alavés, Villarreal y Celta de Vigo. Con tres, Getafe, Granada, Atlético de Madrid y Mallorca. Con dos Sevilla, Athletic de Bilbao, Levante, Real Sociedad, Valencia y Osasuna. Y con uno, Real Madrid, Espanyol y Betis.

No es la primera vez que un equipo reclama una máxima contra el Barça sin éxito. En otro partido ya con Xavi Hernández al frente del banquillo culé, el Villarreal alzó la voz con una mano clamorosa de Gerard Piqué que ni Soto Grado, árbitro de la contienda, ni desde la Sala VOR, determinaron como penalti pese a lo clara que fue la acción. El internacional Pau Torres fue el encargado de salir en zona mixta y fue durísimo al respecto: «El árbitro dice que es posible penalti pero yo lo veo clarísimo, se tira y le da en la mano, no le da ni en la barriga ni nada. Tiene la mano un poco arriba y la mano sale hacia detrás: «Para ver un fuera de juego estamos diez minutos, pues para ver un penalti podemos estar dos, pero que piten lo que es. El último es penalti clarísimo de Juan (Foyth) a Coutinho, pero también es un penalti clarísimo en la primera parte. Somos el único equipo que no le han pitado ningún penalti a favor en lo que va de Liga, pero es que al Barça tampoco le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, ¿era imposible?».