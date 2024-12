El Barça contra su dependencia con Lamine Yamal

El Barcelona no juega este fin de semana solo ante el Atlético de Madrid, uno de los equipos más en forma del campeonato doméstico, con una racha sin parangón en las últimas jornadas, no. El Barça juega también contra sí mismo, o más bien, contra su ya patente dependencia sin Lamine Yamal. La baja del extremo es un duro varapalo para los culés, en un momento de bajón en cuanto a resultados y sin el que es a día de hoy el más determinante, el más creativo en los metros finales. Sin él, los resultados se agravan.

Los números de Lamine Yamal esta temporada confirman su papel crucial en el éxito del Barcelona. Con el joven talento en el once inicial, el equipo ha cosechado 16 victorias en 19 encuentros, dos derrotas y un empate completan la estadística.

En contraste, los culés han sufrido las únicas cuatro derrotas en Liga cuando Lamine Yamal o no figuró como titular o tuvo contratiempos. En sus 16 apariciones ligueras, el atacante ha firmado 5 goles y repartido 10 asistencias, lo que lo posiciona como el máximo asistente del torneo y uno de los goleadores más destacados. Su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y generar constante peligro, con un promedio superior a los 6 regates por partido, ha sido clave para abrir defensas rivales.

Con tan solo 17 años, Lamine Yamal se ha consolidado como el jugador más determinante de la plantilla esta temporada, un logro que plantea serios interrogantes sobre el futuro del equipo: ¿tiene el Barcelona dependencia con Lamine Yamal? Sin duda es un fenómeno que, aunque resalta el enorme potencial del internacional español, también encierra riesgos para la estabilidad del equipo de Hansi Flick, que ya tuvo problemas cuando dependió en otros tiempos de un tal Leo Messi.

La apuesta por un jugador tan joven puede volverse problemática si da como resultado este bajón de rendimiento sin él, encendiendo cualquier alarma si el canterano se lesiona.

Las cuatro derrotas del Barça esta temporada en Liga han sido ante Osasuna (4-2), Real Sociedad (1-0), Las Palmas (1-2) y Leganés (0-1). Ante los rojillos Lamine no fue titular y saltó al campo a falta de media hora, cuando el Osasuna ya había dado el golpe de muerte a los culés, pese a ello logró hacer el gol de la honra culé. Ante la Real en Anoeta no estuvo Lamine, lesionado, fue baja y los de Hansi Flick acusaron la falta de desequilibrio que aporta el extremo. Ante Las Palmas no fue titular tampoco el joven, que regresaba de lesión y saltó al descanso, no pudo evitar la derrota. Ante el Leganés fue titular pero tuvo que ser sustituido a falta de un cuarto de hora por lesión, jarro de agua fría para el equipo y tortazo final en Butarque.

Con todo esto, el Barcelona afronta ahora el duelo ante el Atlético de Madrid, clave para mantener sus aspiraciones con el liderato tras perder toda la ventaja que ganaron tras su gran inicio. Ambos equipos llegan con 38 puntos a esta jornada, aunque los rojiblancos con un partido menos, con opciones de ganar ventaja en Montjuic y ampliar en el partido aplazado que deben recuperar. El Barça lo hará sin Lamine Yamal, turno de demostrar que no hay dependencia.