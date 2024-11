Los datos que demuestran que el Barcelona no puede vivir sin Lamine Yamal

El Barcelona no puede vivir sin Lamine Yamal. Los datos hablan por sí solos. El cuadro de Hansi Flick ha perdido esta temporada en Liga los únicos dos partidos en los que la estrella de 17 años no ha participado como titular. En Pamplona jugó 32 minutos saliendo desde el banquillo y en San Sebastián presenció la derrota blaugrana desde la grada de Anoeta. La vida sin Lamine en Can Barça es otra.

El cuadro azulgrana se marcha al parón de selecciones con muchas dudas. Perdió en Anoeta ante la Real Sociedad en un partido donde el equipo vasco fue mejor en todo. El Barcelona terminó los 94 minutos sin disparar a portería. El plan de Hansi Flick no salió esta vez y sus jugadores no tuvieron el día. Las dudas llegaron con la segunda derrota de la temporada en Liga, la tercera entre todas las competiciones.

Una segunda derrota del Barcelona en Liga que tiene un denominador común. Y ese es Lamine Yamal. El futbolista azulgrana, de solamente 17 años, ha sido suplente únicamente en dos encuentros de 17 partidos. Dos. Y en los dos ha perdido el Barça esta temporada. El primero ante Osasuna y el segundo frente a la Real Sociedad. En Pamplona se sentó en el banquillo y jugó la media hora final. De hecho, marcó el 4-2 definitivo. Ante la Real Sociedad se sentó en la grada por una lesión y no pudo ayudar a su equipo.

Los datos del Barcelona sin Lamine Yamal son demoledores. Por un lado, el cuadro blaugrana, con el actual ganador del Trofeo Kopa sobre el césped, ha jugado 957 minutos esta temporada en Liga anotando 37 goles y recibiendo ocho en contra. En cambio, en los 213 minutos que ha disputado sin Lamine, el equipo de Hansi Flick ha marcado tres goles a favor y ha recibido cuatro en contra.

Lamine Yamal lesionado

«Lamine Yamal tiene una lesión de grado 1 de la sindesmosis del tobillo derecho. El tiempo de baja aproximado será entre dos y tres semanas», señaló el Barcelona este lunes en un comunicado. La joven estrella azulgrana se perdió el partido en Anoeta por esta sorprendente lesión que sufrió el miércoles pasado, pero que el cuadro culé no anunció hasta una hora antes del choque liguero.

Por lo tanto, con este parte médico, Lamine Yamal no acudirá con la selección española. El Barcelona señala que podría estar entre tres y cuatro semanas de baja. Si nos ponemos en el escenario más optimista, la joven estrella azulgrana podría perderse hasta tres partidos. Dos de Liga ante el Celta de Vigo en Balaídos y contra Las Palmas en Montjuic, y uno de Champions League contra el Brest en Barcelona. Una semana más fuera le podría hacer perderse las duras salidas del equipo de Hansi Flick a Mallorca y Sevilla contra el Betis.

Un Barcelona que demostró el pasado domingo en San Sebastián que no es invencible. Y mucho tuvo que ver la baja de Lamine Yamal por lesión. Hansi Flick tuvo que hacer varios ajuste y cambios en su esquema ante la Real Sociedad. Jugó con cuatro jugadores en el medio y sin tridente en ataque, solamente con Lewandowski y Raphinha. La presión y la intensidad en ataque no fue la misma sin Yamal.