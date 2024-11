La Real Sociedad anula al Barcelona

El Barcelona perdió por segunda vez en Liga ante una Real Sociedad brillante que anuló el sistema de Hansi Flick con un gol de Becker a la media hora de partido. El cuadro azulgrana se atragantó otra vez en el norte y se marcha al parón con malas sensaciones después de no rematar a portería en Anoeta tras 94 miutos de partido. El VAR le anuló también un gol a Lewandowski por un fuera de juego milimétrico en el minuto 12. El Real Madrid se queda a seis puntos del líder culé con un partido menos.

El Barcelona regresaba al norte. Esa zona de España donde se cocinó su primera y única derrota en Liga (ante Osasuna) con Hansi Flick en el banquillo culé. También en el norte el Barça ganó con solvencia al Alavés. Una de cal y otra de arena. San Sebastián volvía a medir al líder en tierras norteñas.

Las sorpresas y la polémica surgieron antes de empezar el partido, con el once titular. Pau Cubarsí, con máscara y con esos nueve puntos en la cara, fue titular. Con España no viajará, pero con el Barcelona sí jugó. La sorpresa saltó con Lamine Yamal, que no se sentó ni en el banquillo. El cuadro azulgrana anunciaba al mismo tiempo una lesión en el tobillo derecho de su joven jugador. Dani Olmo fue suplente y De Jong y Fermín salieron de inicio.

Ante una Real Sociedad que este año no está nada bien en su casa, el partido comenzó muy igualado. La primera ocasión cayó del lado local en el primer minuto de juego. Sucic perdonó el gol con un pase claro atrás. Al ir a rematar, Casadó se adelantó de manera trascendental y evitó el gol vasco.

El VAR anuló a Lewandowski

La réplica del Barcelona llegó poco después, en el minuto 12 de encuentro. Frenkie De Jong buscó un pase filtrado que rebotó en la pierna de Lewandowski y la pelota flotó en el aire. Zubeldía despejó de manera horrenda, la pelota le cayó a la bota del pichichi y el delantero polaco no perdonó. Era el 0-1. Pero después de varios minutos, con celebración culé incluida, el VAR lo anuló. El pie de Lewandowski estaba adelantado. Por muy poco. Era milimétrico. Después de tantos goles anulados a los equipos rivales, el Barça sufría el fuera de juego milimétrico en sus propias carnes.

Pocos minutos después, el Barcelona buscó el primero con un cabezazo de Pau Cubarsí que se marchó arriba. Pero a partir de ese momento, y con el gol anulado a Lewandowski, el equipo culé se vino abajo. Y se vio reflejado en la cara de Hansi Flick. No estaba nada contento.

De Jong dio el susto en el minuto 26. Pero siguió jugando. Tres minutos después, Iñaki Peña realizó un auténtico paradón a un disparo de falta de Brais Méndez. Un minuto después, Kubo, que estaba siendo el mejor del partido, se marcó una jugada sensacional dentro del área. Pero Iñaki Peña, otra vez, evitaba el gol de la Real.

Becker golpea al Barça

Eran los mejores minutos para una gran Real Sociedad que en el minuto 32 tuvo su gran recompensa. Iñaki Peña sacó de portería sin mucha fuerza y la defensa de la Real Sociedad despejó bien de cabeza el esférico en el propio campo del culé. Con la defensa blaugrana descolocada, por una vez, Sucic le ganó un salto a Casadó y peinó de espaldas al área. Cubarsí se resbaló, Koundé perdió la marca y Becker se metió entre los dos como una flecha. Se plantó ante Peña y definió perfecto al segundo palo. 1-0 y la Real se ponía por delante.

Al descanso se llegó con Mikel Oyarzabal perdonando el segundo. El delantero vasco se quedó totalmente sólo ante un Iñaki Peña vencido. Buscó cruzar el tiro y se le fue fuera. La Real Sociedad se marchó al descanso ganando, pero perdonando. Había sido superior durante los primeros 45 minutos.

Hansi Flick acabó muy enfadado el primer tiempo y en el descanso hizo su primer cambio. Pero por otro motivo. De Jong estaba tocado y ni siquiera volvió al césped. Dani Olmo entró en su lugar. Y la primera ocasión fue culé con un cabezazo de Cubarsí al lateral de la red.

Pero el inicio de la segunda parte fue una extensión de la primera. La Real Sociedad volvió a perdonar el segundo en el minuto 50. Iñaki Peña no sacó bien, la pelota le cayó otra vez a Oyarzabal en la frontal y su disparo, buscando la vaselina, la sacó con un paradón el portero blaugrana. Dos minutos después, Becker en boca de gol no pudo rematar un pase de gol.

El Barça no encontraba la puerta

Imanol revolucionó el equipo con cuatro cambios en el minuto 61. Elustondo, Barrenetxea, Oskarsson y Sergio Gómez ingresaban al campo. Flick, siete minutos después, también volvió a mover el banquillo dando entrada a Ansu Fati por Fermín. Volvía a tener un tridente el alemán.

Justo antes del cambio culé perdonó Brais dentro del área. Íñigo Martínez despejó su disparo con un gran corte abajo. Poco después la tuvo Barrenetxea, pero no vio puerta tras una gran carrera. Corría el minuto 72 de partido y el Barcelona no había tirado a portería. La Real cinco veces en ese momento.

La Real tenía un punto más de intensidad. La tuvo Kubo en el 73 tras un córner. El japonés remató sólo en el área y su disparo dio en la espalda de Lewandowski. El último cambio de Hansi Flick llegó en el minuto 84 dando entrada a Gavi por Koundé y colocando a Casadó en el lateral derecho.

El partido terminó con un Barcelona ahogado e incapaz de tirar a portería durante 94 minutos. La Real Sociedad fue mucho mejor y defendió a la perfección hasta el final para llevarse la victoria. Flick se fue mosqueado y el cuadro azulgrana perdió por segunda vez en Liga esta temporada. Y otra vez en el norte. El Real Madrid se queda a seis puntos del equipo culé con un partido menos.