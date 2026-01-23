BamVolea abre el juego: 14 clubes, más de 250 pistas y una nueva forma de vivir el pádel

BamVolea nace como la nueva marca que agrupa los 14 clubes de pádel y tenis que hasta ahora operaban bajo Olympia Sports, convirtiéndose en el mayor operador de pádel del mundo por número de pistas.

Con más de 250 pistas distribuidas en seis provincias —Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, León y Marbella—, BamVolea propone un modelo que va más allá del deporte: clubes pensados como espacios de encuentro, comunidad y ocio, donde el partido es solo el principio de la experiencia.

«Queríamos crear clubes con vida más allá del partido, lugares a los que siempre apetezca volver», explica Diego Rivas, CEO de BamVolea. «Todos nuestros centros compartirán una misma visión y forma de hacer las cosas, manteniendo al mismo tiempo su personalidad, como una familia».

El crecimiento del grupo ha sido sostenido desde su nacimiento en 2022, pasando de un solo club con 14 pistas a los 14 clubes y más de 250 pistas actuales, con un plan de expansión que contempla alcanzar cerca de 30 clubes en los próximos años.

Un modelo basado en tres pilares: clubes, academia y comunidad

BamVolea se construye sobre tres pilares fundamentales. El primero, los clubes, con instalaciones de última generación, hostelería cuidada, tiendas especializadas y una gestión centralizada que garantiza la misma experiencia en cualquier ciudad.

El segundo pilar es la academia, que cuenta con más de 5.500 alumnos de pádel y tenis y más de un centenar de profesores bajo una metodología común. En el ámbito de la alta competición, ha creado la BamVolea Paquito Navarro Academy, liderada por Paquito Navarro junto a su entrenador Ramiro Choya, y alberga la ESS Feliciano López Academy, impulsada por Feliciano López, desde su sede en Ciudad de la Raqueta.

El tercer pilar, y el más diferencial, es la comunidad. BamVolea cuenta con una comunidad de más de 400.000 usuarios, con una propuesta que integra deporte, ocio, bienestar y vida social: desde eventos de empresa hasta celebraciones, música en directo o un festival de música.

Una puesta de largo que resume el espíritu BamVolea

La nueva marca se ha presentado hoy en Madrid con una jornada que refleja su ADN: un torneo Pro-Am, un partido de exhibición con algunos de los mejores jugadores del mundo (entre ellos Paquito Navarro), un clinic de tenis de la ESS Feliciano López Academy y un cóctel con música en directo a cargo de Hermanos Martínez.

BamVolea nace con un propósito claro: demostrar que el juego no tiene por qué terminar cuando acaba el partido y que un club deportivo puede ser un lugar donde se construyen relaciones, experiencias y comunidad.

Acerca de BamVolea

BamVolea es el mayor operador de clubes de pádel del mundo, con 14 clubes y más de 250 pistas en España. Su modelo integra deporte, ocio y vida social para ofrecer una experiencia completa dentro y fuera de la pista.