El Atlético se siente sometido a una verdadera cacería por parte de los árbitros. Tanto en España como en Europa. Un solo dato estadístico sirve para demostrar que algo extraño está sucediendo. Transcurridas once jornadas de Liga el tercer equipo que menos faltas ha cometido en Primera División es el Atlético de Madrid, con 117. Transcurridas once jornadas de Liga el equipo que más tarjetas amarillas ha visto es el Atlético de Madrid, con 38.

En el club existe verdadera preocupación ante lo que ya no se considera una mala racha aislada. Desde que Munuera Montero castigó con penalti una mano de Llorente en Vigo en el primer minuto contraviniendo la nueva normativa de esta temporada todo han sido errores arbitrales en contra. Uno tras otro. En la Liga y en la Champions. Por política se va a guardar silencio, pero la procesión va por dentro. Eso sí, quien no calla es la afición. Las redes sociales ardían ayer tras la actuación de González Fuertes en Orriols pidiendo a la entidad una reacción mucho más enérgica ante lo que están convencidos que es una campaña en contra en toda regla.

Y es que el repaso de equivocaciones en contra del Atlético es ya demasiado extenso. En la primera jornada el penalti inexistente de Llorente (Munuera Montero), en la tercera, ante el Villarreal, un pisotón clarísimo a Carrasco dentro del área que ni siquiera se revisó (Soto Grado), en la cuarta, en Cornellà, un gol legal anulado a Luis Suárez (Martínez Munuera), en la quinta, la surrealista expulsión de Joao ante el Athletic (Gil Manzano) y ayer en Valencia un penalti que sólo existió en la imaginación del árbitro y por supuesto del VAR (González Fuertes.). Eso, por hablar sólo de la Liga, porque aún se recuerda la actuación del alemán Siebert en la Champions ante el Liverpool con la expulsión de Griezmann y la marcha atrás en el penalti sobre Giménez. En resumen, todo un museo de los horrores, y eso en menos de tres meses de competición.

Pero hay más. Mucho más. Por encima de errores en jugadas decisivas el Atlético se queja amargamente del trato que recibe por parte de los árbitros en cuanto a las amonestaciones. Un claro ejemplo es el partido de ayer en el Ciutat de València. El Levante cometió 15 faltas, cinco de ellas sobre Joao Félix, y sólo vio dos tarjetas amarillas, la segunda en el minuto 96. El Atlético, por su parte, fue sancionado con 11 faltas que le supusieron cinco tarjetas amarillas, sin contar las dos de Simeone, que sufrió su quinta expulsión desde que es entrenador rojiblanco. Las estadísticas generales de la competición son un escándalo: sólo hay dos equipos que cometan menos faltas que el Atlético de Madrid en la Liga. En cambio no hay otro equipo que reciba más tarjetas en la competición que el Atlético de Madrid. Es difícil entenderlo.

Es cierto también que la temporada no está respondiendo a las expectativas y que honestamente el Atlético no mereció la victoria en el campo del Levante, pero eso no quita para que la conducta arbitral hacia el equipo esté siendo muy sospechosa. Son ya demasiados errores en contra. Llueve sobre mojado.