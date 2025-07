Parece una expresión típica de las islas Canarias, pero casi nadie en España sabe que sólo existe en Tenerife

En España tenemos alguna expresión que sigue vigente desde el Siglo de Oro, pero la lejanía de las islas Canarias han provocado que ni entre ellos se pongan de acuerdo. Por ejemplo, en Tenerife tienen alguna palabra que en el resto de las Canarias no comprenden.

Por ejemplo, no vas a oír a un tinerfeño describir las palomitas de la misma manera que a a alguien de La Palma o notarás que ellos no van a la taberna del pueblo, sino que tienen una especie de bar con un nombre muy particular.

En Tenerife poco a poco han ido desarrollando una forma de hablar única y merece la pena que te aprendas alguna de sus expresiones más famosas.

La curiosa expresión que usan en Tenerife para pedir palomitas

En España lo normal cuando ves una película es pedir palomitas de maíz, pero en Canarias también es habitual escuchar la expresión roscas. Sin embargo, en Tenerife han desarrollado otra palabra.

La comida es la misma: maíz inflado para comer como aperitivo, pero los tinerfeños prefieren llamarlas cotufas.

De hecho, la diferencia es tan llamativa que uno de los programas de entretenimiento más famosos de la Radiotelevisión Canaria homenajea en su nombre a ambas expresiones: Roscas y Cotufas.

El tipo de restaurantes que sólo existe en las islas Canarias, pero que en Tenerife se llama diferente

A los peninsulares les cuesta entender qué es exactamente. Ni una taberna, ni un bar, ni un chiringuito. Sin embargo, en Tenerife todo el mundo sabe lo que es un guachinche.

Este tipo de establecimientos forma parte de su carácter y son especialmente famosos en zonas rurales. Lo mejor de todo es que suelen especializarse en comida casera, tradicional y acompañado de un buen vino. Además, con precios populares.

Nuevamente es una gran diferencia respecto al resto de las islas. Por ejemplo en La Palma tienen unos establecimientos casi idénticos, pero con un nombre distinto: bochinche.

Otras expresiones que sólo entienden los que viven en las islas Canarias

Aunque haya diferencias según la isla. Hay otras palabras que cualquier nacido en las islas Canarias va a entender. Uno de los ejemplos más claros es gasusa.

Quizás nunca hayas encontrado una palabra exacta para describir esa sensación de urgencia por comer algo en concreto, ese antojo repentino y la aparición de un leve apetitito. Todo al mismo tiempo.

Si no sabrías definirlo con una sola palabra es que nunca has estado en las islas Canarias. Ese capricho por levantarte rápido a la nevera a por algo de comer tiene un nombre: gasusa.

Y es que la gasusa es muy diferente a tener hambre. El hambre es una necesidad biológica, la gasusa tiene mucho más que ver con las emociones.

Por ejemplo, después de una caminata de tres horas vas a tener hambre, y no tendría sentido que utilizases esa palabra. En cambio, cuando estés en la comodidad de tu casa, recién comido y te entre un antojo de helado de pistacho, sí que podrás decir que tienes gasusa.