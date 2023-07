El Atlético y las lesiones: la historia de siempre que también se repite en este arranque de pretemporada. Giménez y Nahuel no han podido viajar a Corea y se han quedado en Madrid, mientras que en Seúl son duda para el amistoso de mañana Oblak, Carrasco, Llorente, Pablo Barrios y Memphis Depay. Una vez más el gran señalado es el «profe» Ortega, pero Simeone defiende a muerte al preparador físico rojiblanco a pesar de que los problemas musculares que azotan a la plantilla se repiten año tras año.

Josema Giménez, un inquilino habitual de la enfermería rojiblanca, ya no acabó la pasada temporada al ser sometido a una artroscopia. Ahora sufre una fisura en la tibia que le va a suponer un mes de baja, lo que significa que no llega al primer partido de Liga ante el Granada, previsto para el 14 de agosto. Nahuel Molina, por su parte, tiene también molestias en el sóleo que, en su caso, le mantendrán fuera de combate durante dos o tres semanas.

No son los únicos. Llorente se perdió todo el tramo final de la pasada temporada y no está ni mucho menos al 100×100. Lo mismo sucede con el holandés Memphis Depay, que desde que llegó al Atlético va de lesión en lesión, y el último en incorporarse a la lista de bajas es el belga Carrasco, duda para el choque de mañana ante una selección de jugadores de la K-League coreana, aunque aparentemente es el que está en mejores condiciones. Luego está, por supuesto, el caso de Oblak, al que la espalda obligó a parar a finales del curso pasado. Aparentemente está recuperado, pero no ha participado en el entrenamiento que ha llevado a cabo esta mañana el Atlético en Corea.

Será, por cierto, el primer amistoso de la pretemporada para el Atlético, y servirá para comprobar qué jerarquía le concede en el equipo Simeone a Joao Félix. También está por ver si jugará Morata, en plenas negociaciones para abandonar la plantilla rojiblanca. El entrenador ha ensayado hoy con Grbic, Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Lemar, Griezmann y Morata, aunque luego Carrasco ha sustituido a Lino.