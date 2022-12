Giménez se volvió loco con la eliminación de Uruguay: insultó al árbitro y agredió a un miembro FIFA

José María Giménez no se tomó nada bien la eliminación de Uruguay. El futbolista del Atlético de Madrid perdió los papeles tras quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022, siendo uno de los muchos jugadores charrúas que persiguieron al árbitro, al que reclamaban no haber señalado dos penaltis. No se quedó ahí. Mientras que Cavani se marchó rompiendo el monitor del VAR de un golpe, Giménez agredió a un miembro de la FIFA e insultó gravemente al árbitro.

Los jugadores de Uruguay rodearon al árbitro nada más terminar el partido. Le persiguieron hacia el túnel de vestuarios, con Giménez en una actitud más que agresiva. Tuvo que ser separado por sus compañeros pero aprovechó el tumulto que se formó en torno al colegiado para dejarle el codo en la nuca a un miembro de la FIFA que se encontraba de espaldas.

Viene sanción severa para José Maria Giménez, agredido a un representante de FIFA. #PorLasQueMueres⚽️ pic.twitter.com/N5xWGk6WUK — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) December 3, 2022

Una vez que Daniel Siebert, árbitro alemán, había abandonado el campo, el central aprovechó para cargar contra el colectivo arbitral ante las cámaras: «¡Manga de ladrones! Son una manga de ladrones estos hijos de puta».

Uruguay se quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 pese a ganar a Ghana por 2-0. La victoria de Corea por 2-1 ante Portugal les dejó fuera de los octavos de final por un gol de diferencia. Un gol que pudo llegar desde los 11 metros, puesto que los celestes solicitaron hasta dos penas máximas que no se pitaron: una sobre Darwin Núñez y otra sobre Cavani. Al término del partido, pagaron su frustración con el colegiado.