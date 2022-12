Uruguay ganó 0-2 a Ghana en la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial. Dos goles de De Arrascaeta, el mejor jugador del partido, fueron suficientes para que el combinado charrúa sumase su primera victoria en Qatar, aunque no valió para nada tras la victoria de Corea del Sur frente a Portugal. Los africanos también se han quedado fuera de Qatar.

En las terceras jornadas de la fase de grupos de los mundiales el que pierde suele pagar. Y el duelo que midió a Ghana y Uruguay no iba a ser menos. Un partido tremendo, donde a los africanos les valía puntuar para estar en octavos de final, mientras que a los sudamericanos sólo la victoria. El balón echó a rodar y fueron los charrúas los que propusieron más, pero la primera ocasión la tuvieron las estrellas negras.

Al cuarto de hora de partido, Jordan Ayew encaró, disparó, Rochet despejó y en el rechazo Kudus, futbolista al que el Barcelona está siguiendo, fue a buscar la pelota y terminó siendo derribado por el portero uruguayo. En un primer momento, el árbitro y el asistente señalaron fuera de juego, pero el VAR entró en escena para invitar al juez de la contienda a ir al monitor y revisar la acción. Tras verlo, terminó pitando un penalti que André Ayew tiro muy mal y el arquero charrúa paró para mantener vivo a su país.

A continuación, empezó la cascada uruguaya. Primero, la tuvo Darwin Núñez con una gran definición que superó al meta de Ghana, pero Salisu llegó justo antes de que la pelota atravesase la línea de gol para mandarla a córner. Después, la defensa africana falló, Luis Suárez se hizo con un balón dentro del área, recortó, disparó, el portero la repelió y De Arrascaeta la empujó con la cabeza para hacer el primero.

Tres minutos después, otra vez los mismos protagonistas, cocinaron el segundo. Luis Suárez cedió y de primeras De Arrascaeta fusiló la portería de Ghana para hacer el 0-2 y acercar un poco más al combinado charrúa a los octavos de final del Mundial.

En la segunda mitad, Uruguay siguió mandando y buscando ampliar la diferencia en el marcador. Pudo llegar de penalti, ya que el árbitro se acercó al monitor del VAR para ver una caída de Núñez dentro de área que quedó en nada. Los charrúas pudieron aumentar la renta, pero no estuvieron acertados. Tampoco Ghana, que tuvo ocasiones al final sin puntería. Finalmente, ninguno de los dos estará en octavos tras la victoria de Corea frente a Portugal.



Así jugó Ghana

Los africanos llegaban con todo a favor, pero no dieron la talla. Tras fallar un penalti, Urugauy les arrasó para echarles del Mundial. No generaron peligro y no tuvieron el control. Mal partido de Ghana, que pone de esta manera punto fina a su aventura qatarí.

Así jugo Uruguay

Necesitaba Uruguay un partido como este tras los duelos jugados contra Corea y, especialmente, Portugal. Tras salvarse al detener Rochet un penalti, el combinado charrúa fue creciendo y arrasó a Ghana. El 0-2 se quedó corto.

MVP: De Arrascaeta

Partidazo del jugador de Flamengo. Forjó una sociedad perfecta con Luis Suárez para hacer los dos goles y dar a los charrúas su única victoria en Qatar. Estuvo en todos los lados y aportó muchísima calidad en cada acción.