No marcó, pero su partido como playmaker fue magistral. Al estilo de lo que sucede en el Atlético, Antoine Griezmann se aleja cada vez más de la portería rival, pero es para esparcir su enorme calidad sobre otras áreas de influencia en el campo. Su gran actuación contrasta con las sombras que dejaron con Argentina tanto Nahuel como De Paul, lo que preocupa a la dirección deportiva, que confiaba en traspasar al centrocampista en el mercado de invierno dada su condición de titular indiscutible para Scaloni. Si sigue a este nivel, desde luego, va a resultar imposible.

Rodrigo De Paul no brilla en el Atlético, pero sí con su selección, con quien disfruta de una condición de intocable que no demostró en el campo ante Arabia. Según la cuenta de Twitter @atletico_stats_ fue su partido con Argentina con más pérdidas de balón (23), más pases fallados (20) y más pases largos fallados (7). No le fue a la zaga Nahuel Molina, que perdió 11 balones desde la posición de lateral derecho. Ángel Correa, llamado a última hora por Scaloni, no participó en el partido.

Mientras, los números de Antoine Griezmann son justo la otra cara de la moneda. El principito fue clave en el 4-1 a Australia que lanza a Francia a la primera posición de su grupo. Completó 29 pases precisos de 34 intentados, ganó el 100×100 de los duelos que disputó y creó dos big chances durante el partido. Giraud, Dembelé y Mbappé fueron los grandes beneficiaron de su clarividencia desde medio campo. Griezmann es el tercer goleador de la historia de Francia tras Giraud y Henry, con 42 tantos, pero será difícil que les alcance porque ahora juega muy alejado del área. Lo lógico es pensar que todos ellos no tarden en ser superados por Kylian Mbappé, que por supuesto le ha marcado a Australia.

Este miércoles habrá en juego nada menos que seis jugadores rojiblancos en la jornada mundialista. El portero Grbic, suplente con Croacia, subcampeona del mundo, se enfrentará a Marruecos a las once de la mañana; Koke, Llorente y Morata esperan contribuir a la primera victoria de la selección de Luis Enrique ante Croacia y, por fin, Witsel y Carrasco serán pieza clave de la Bélgica de Roberto Martínez ante Canadá, en el encuentro que cerrará el día. El jueves será el turno de Giménez ante Corea del Sur y de Joao Félix en el Portugal-Ghana.