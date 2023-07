Joao Félix y Morata viajan a Corea con el Atlético

El Atlético de Madrid ha dado la lista de convocados para la gira de pretemporada por Corea, México y Estados Unidos en la que han entrado Joao Félix y Álvaro Morata. Los casos de ambos futbolistas son bien distintos pero los dos se encuentran en la rampa de salida y podrían abandonar la disciplina rojiblanca este verano. Pese a ello, Simeone cuenta con ellos para la gira y los ha incluido en la convocatoria.

El portugués no entra en los planes del Cholo para esta temporada y él tampoco quiere quedarse pero de momento le toca viajar con el grupo como uno más. Hace unos días se dejaba querer por el Barça ante el posible interés de los azulgrana asegurando que siempre fue su «sueño desde niño» y que «Barcelona siempre ha sido mi primera opción». Sin embargo, todavía no ha llegado al Metropolitano una oferta concreta que seduzca al Atlético para dejarle marchar.

🗣️ ¡Última llamada para los pasajeros con destino #AtletiSummerTour! ✅ pic.twitter.com/MR58JSqDEh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 24, 2023

Mientras tanto, Joao ha estado ejercitándose con el resto del grupo en Los Ángeles de San Rafael aunque el primer día Simeone le puso a entrenar con los canteranos y con un Lodi que tenía casi cerrada su salida. No obstante, el hecho de que viaje a Seúl no significa que vaya a seguir en el Atlético ni tampoco lo contrario. A día de hoy no ha cambiado nada, la situación sigue igual que al inicio de la pretemporada pero el Cholo ha decidido llevarse a todos los disponibles a la gira, incluido el luso, sin importar si se quiere ir o no.

Caso Morata

El caso de Álvaro Morata es bien distinto. En Italia se pelean por él. Juventus, Roma e Inter de Milan han preguntado por la situación del delantero, incluso habría llegado alguna oferta tentadora de Arabia Saudí pero el jugador prioriza seguir en Europa. El club colchonero tiene buenas ofertas encima de la mesa pero ninguna llega, por ahora, a los 21 millones de euros que piden por él.