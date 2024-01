El Atlético alucina: mandan a Gil Manzano al Metropolitano

El Atlético alucina: ante el Sevilla le pita Gil Manzano. En el club no dan crédito a la designación arbitral para un partido tan importante como el que se disputará el jueves en el Metropolitano, con una plaza para semifinales en juego. La presencia en el estadio del extremeño Jesús Gil Manzano se entiende como una verdadera provocación, vistos los antecedentes. Desde marzo de 2021 no gana el equipo un encuentro en casa dirigido por este árbitro. Los dos últimos, además, han acabado empate a cero y envueltos en un verdadero escándalo.

El 18 de septiembre de 2021 el Atlético recibió al Athletic y el partido acabó sin goles, algo en lo que tuvo mucho que ver Gil Manzano, que expulsó a Joao Félix mostrándole dos tarjetas consecutivas, la primera inexplicable y la segunda prescindible. Todo nació a los 78 minutos cuando el portugués forcejeó con Unai Vencedor. Gil Manzano, sin dudarlo, se echó la mano al bolsillo y el jugador, indignado, le recriminó la acción llevándose el dedo a la frente. La respuesta del árbitro extremeño fue sacarle inmediatamente la roja.

Al final del partido los rojiblancos explotaron. Savic dijo que «no se puede hablar con él, no le hemos dicho nada. No es normal que nos saque 15 tarjetas, por cada palabra saca una tarjeta. Mejor no decir nada, no quiero crear un problema», apuntó cuando fue preguntado por la expulsión de Joao Félix. El más enfadado, sin embargo, fue el director deportivo Andrea Berta, que según reflejó Gil Manzano en el acta le dijo que «era muy malo». «Al finalizar el partido, el Director Deportivo Don Andrea Berta (identificado por el delegado de su equipo), en primer lugar se dirigió al cuarto árbitro diciéndole: «Este árbitro es muy malo, no va a volver a venir aquí». Seguidamente, entró al terreno de juego para dirigirse a mí diciéndome: «Aquí nunca más, aquí nunca más»».

Como llovía sobre mojado, el Comité estuvo muchos meses en volver a mandarlo al Metropolitano. Regresó en abril de 2022 ante el Granada y la volvió a montar dejando sin sanción una entrada a Griezmann en el área andaluza que no sólo le rasgó la media, sino que lo dejó sangrando. Según el peculiar árbitro extremeño ahí no había pasado nada. El partido, como ante el Athletic, acabó empate a cero. Hasta el jueves, esa había sido la última ocasión en la que se le había sufrido en el estadio rojiblanco, aunque en diciembre, ante el Almería, se dejó notar anulando un gol a Griezmann desde su condición de árbitro VAR. Según él por fuera de juego, pero ni una sola de las imágenes que mostraron evidenciaba posición ilegal alguna. Es más, ni siquiera se vio una toma central, sino lateral.

Esta temporada, como árbitro principal, el Atlético se ha topado con Gil Manzano en dos ocasiones. En ambas ha perdido el equipo, 3-0 en Mestalla y 2-0 en San Mamés y, por supuesto, no ha habido ni una sola concesión del extremeño al equipo de Simeone, que recibió un penalti en contra en el campo del Athletic. El jueves volverá al Metropolitano y en el club alucinan porque no hay forma de quitárselo de encima.

Las peculiares designaciones arbitrales no acaban ahí. Tras la polémica de ayer en el Bernabéu Hernández Hernández estará a cargo del VAR en el Atlético-Sevilla, aunque por supuesto, le digan lo que digan desde la sala VOR, la decisión final la tendrá Gil Manzano.