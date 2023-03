Athletic – Barcelona, en directo: ver partido de la Liga Santander 2023 online gratis hoy

El Barcelona visita San Mamés para enfrentarse al Athletic Club en el partido que corresponde a la jornada 25 de la Liga Santander. Los hombres de Xavi Hernández necesitan ganar porque el Real Madrid sumó tres puntos frente al Espanyol este sábado. Además, los rojiblancos también quieren la victoria para seguir enganchados en la lucha por los puestos europeos. En OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este apasionante Athletic – Barcelona.

Athletic – Barcelona, en directo

Minuto 32

¡¡Por poco!! La ha tenido Iñaki Williams, pero su disparo ajustado al palo lo llegó a rozar Ter Stegen. Se duele Balde de la rodilla en el suelo, pero parece que podrá seguir.

Minuto 30

La primera amarilla del partido es para Iñaki Williams por pegar un patadón al balón después de que le pitaran falta.

Minuto 28

Buscó Sergi Roberto a Ferran Torres con un pase al hueco, pero lo cortó bien la zaga del Athletic. En la contra Iñaki Williams no pudo generar una buena ocasión para los suyos.

Minuto 26

¡¡Uyyy!! Centro de Frenkie de Jong que se fue envenenando tras un córner, pero nadie tocó ese balón y habrá saque de puerta para los locales.

Minuto 25

¡Fuera Berenguer! Error de entendimiento entre Koundé y Ter Stegen y el atacante del Athletic no fue capaz de mandar el balón al fondo de la red para abrir la lata.

Minuto 21

Centro de Balde que Christensen remata fuera con un testarazo.

Minuto 20

Se reanuda el partido y Raúl García regresa al verde.

Minuto 19

Está Raúl García en el suelo y tienen que entrar las asistencias a atenderle.

Minuto 17

¡La que ha perdonado Lewandowski! De Jong dejó solo al polaco, que se le escapó el último toque y salió bien Agirrezabala para tapar el disparo del ex del Bayern. La ha tenido el Barcelona y el delantero ha fallado una que no suele perdonar.

Minuto 15

Intentó Vesga un disparo lejano que taponó bien Gavi. Después Berenguer intentó una chilena también desde fuera del área, pero el cuero se fue muy desviado.

Minuto 14

Minutos de varias faltas consecutivas y parece que el ambiente se caldea un poco, pero tampoco va a mayores.

Minuto 12

Reclama todo el público de San Mamés una amarilla para Koundé por una falta del francés sobre Nico Williams. Gil Manzano sólo advierte al futbolista culé.

Minuto 9

Raphinha colgó una falta al área que despejó Balenziaga. Busquets recogió el balón en la frontal del área y pegó de primeras, pero mandó el cuero a las nubes.

Minuto 6

Disparo de Nico Williams desde un costado del área, pero el cuero se fue muy alto.

Minuto 5

Centro ahora de Nico Williams que vuelve a blocar Marc-André Ter Stegen.

Minuto 4

Intentó Iñaki Williams una especie de pase de la muerte para Berenguer, pero fue flojito y Ter Stegen lo atrapó sin problemas.

Minuto 2

¡Uyyy! Primera llegada del Barcelona por la banda derecha. Un centro fue al segundo palo y Ferran Torres se sacó una volea que se marchó rozando el poste del arco del Athletic.

¡¡Arranca el choque!!

Rueda el balón ya en San Mamés. Sacó de centro el cuadro local.

5 minutos

Apenas faltan 5 minutos para que ruede el balón en San Mamés. Los futbolistas saldrán al césped en breves momentos y los capitanes harán el sorteo de saque junto a Gil Manzano, que hoy recibirá el foco de atención.

Caso Negreira

Recordamos que la Fiscalía ha denunciando a Enríquez Negreira, al Barcelona y a los ex presidentes Rosell y Bartomeu, entre otros. En esta querella contradicen totalmente a Medina Cantalejo, que decía que el ex vicepresidente del CTA no tenía ningún poder de decisión. Todos los detalles, pinchando aquí.

Sergio Busquets

El centrocampista y capitán del Barcelona continúa valorando su futuro. Sergio Busquets, que ya se ha retirado de la selección española, valora continuar en el club azulgrana o marcharse a un país más exótico como puede ser Estados Unidos o Arabia Saudí. Los detalles de su futuro, aquí.

Los apercibidos

El Barcelona tiene cuatro futbolistas apercibidos de sanción, por lo que si ven una amarilla frente al Athletic no estarán en el Clásico del próximo fin de semana. Busquets, Raphinha, Kessié y Ferran Torres están a una tarjeta de ser sancionados. Los detalles, pinchando aquí.

La previa

El Barcelona llega a este choque con la necesidad de ganar porque el Real Madrid hizo los deberes ante el Espanyol. No será nada fácil para los culés, ya que visitan un campo complicado como es San Mamés. Además, hay que recordar que la próxima semana hay Clásico. Puedes leer la mejor previa aquí.

Laporta responde

Joan Laporta ha utilizado sus redes sociales para contestar al comunicado del Real Madrid. Ha pedido tranquilidad a los culés y ha asegurado que son inocentes y que todo se trata de una campaña de desprestigio. Todas sus palabras, pinchando aquí.

Comunicado madridista

El Real Madrid celebró una Junta Directiva este domingo y se tomó la decisión de personarse en el ‘caso Negreira’ si el juez acepta la denuncia de la Fiscalía. Todos los detalles, y el comunicado, pinchando aquí.

Lewandowski

Robert Lewandowski volvió a la convocatoria y será titular frente al Athletic. Mientras Dembélé y Pedri continúan recuperándose, Xavi ya puede contar con el ex del Bayern, del que espera que pueda volver a ser determinante. Todos los detalles, aquí.

Baloncesto

No es la gran noticia del día, pero no habrá caído del todo bien en Can Barça. Y es que han pillado a Saras Jasikevicius de fiesta después de que el Barcelona perdiese frente al Olympiacos en la Euroliga. Las imágenes que indignan a los culés, pinchando aquí.

Once del Athletic

También conocemos ya la alineación que presentará Ernesto Valverde en este choque tan importante para el cuadro bilbaíno. Este es el once con el que sale el Athletic contra el Barcelona: Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Dani García, Vesga, Raúl García; Iñaki Williams, Nico, Berenguer.

Alineación del Barcelona

Xavi Hernández ha hecho oficial el once con el que salta al césped de San Mamés para medirse al Athletic. Destaca el regreso del delantero polaco. Esta es la alineación del Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Gavi; Ferran Torres, Raphinha y Lewandowski.

A qué hora empieza el Athletic – Barça

El encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Liga Santander entre Athletic y Barcelona comenzará a las 21:00 horas, una menos si te encuentras en las Islas Canarias. El extremeño Jesús Gil Manzano es el árbitro que dirigirá la contienda. José Luis González González estará en el VAR.

Dónde ver por TV el Athletic – Barcelona

El partido se podrá ver por televisión en directo a través de Dazn, que está disponible en Movistar+. Además, este Athletic – Barcelona que se juega en San Mamés también se puede ver en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn.

Un partidazo

Athletic – Barcelona de la jornada 25 de la Liga Santander. Estos dos clásicos del fútbol español se ven las caras en uno de los mejores encuentros de la jornada.