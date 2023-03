El Clásico corre peligro para cuatro jugadores del Barça

El Barça juega un vital encuentro ante el Athletic de Bilbao este domingo, clave en el transcurso de La Liga y previo al envite que puede decidir o cambiarlo todo, el Clásico ante el Real Madrid de la próxima semana. El encuentro ante los leones no es solo importantísimo por los tres puntos en juego y por la entidad de rival, siempre correoso, sino porque en estos 90 minutos se juegan también muchas cartas del encuentro ante los blancos: hay cuatro jugadores culés apercibidos y con riesgo de perderse el partido.

Sergio Busquets, Raphinha, Ferran Torres y Franck Kessié están apercibidos, de ver una cartulina amarilla ante el Athletic cumplirán ciclo de tarjetas y se perderá el próximo partido, que precisamente es este trascendental Clásico ante el Real Madrid. Con las lesiones y demás, son jugadores claves en los esquemas de Xavi Hernández, unos más que otros, pero todos están contando con un papel importante.

Posiblemente el capitán sería la baja más sensible que se podría producir ante el Athletic de Bilbao. Es cierto que el pivote no está viviendo su mejor momento, está siendo una temporada difícil para él, han aparecido voces críticas y está a sus 34 años en su último año de contrato con el club, con opciones de cambiar de aires tras una vida en el Camp Nou. Xavi no tiene ningún jugador que cumple su rol de la misma manera, lo más parejo un De Jong que ya ha confesado sentirse más cómodo por delante y un Kessié que de ser pivote, tiene un rol completamente diferente.

La de este último previsiblemente sería la baja más llevadera para Xavi en el Clásico. El africano está ya adaptado y ha dejado atrás las dudas de los primeros meses pero sigue estando lejos de encajar en plenitud con el estilo culé, algo que ha quedado patente. Eso sí, su físico aporta y ante la acumulación de bajas en el centro del campo sí podría ser un problema –recordemos que Pedri está lesionado–.

Por último, dos que juegan a día de hoy en la misma posición y se turnan minutos, Raphinha y Ferran Torres. Sin Dembélé los minutos para el resto de extremos se ha multiplicado y están teniendo otro peso en el equipo. Quizás el brasileño parte en estos momentos con ventaja y está siendo el más regular. La baja de uno, o en el peor de los casos, de los dos, sería un inconveniente severo para el Barça, que perdería potencial ante el Real Madrid en un choque en el que se decide parte del título.

Hay un quinto apercibido en el Barça, aunque éste causa baja para este partido y previsiblemente también para el Clásico. Es Ousmane Dembélé, al que se le complicó su proceso de recuperación y no llega ni para San Mamés y ni para el duelo ante el Real Madrid pero debido a su lesión muscular.