Xavi Hernández compareció este sábado en la previa del partido ante el Athletic de Bilbao. El Barça afronta este encuentro con la baja segura de Ronald Araujo, que debe cumplir un partido de sanción, aunque con el previsible regreso de Robert Lewandowski. Fue preguntado en varias ocasiones por el Caso Negreira pero el entrenador intentó mantenerse al margen centrando el foco en lo deportivo y su rival, del que apuntó que será muy exigente y físico.

Athletic de Bilbao

«Ultimamente el Athletic está teniendo resultado no acordes a su juego, merece más. Es un equipo muy intenso, sobre todo en San Mamés. Ganan muchos duelos, ataca bien por banda, centra mucho, directo, agresivo… Es una de las salidas más difíciles. Será un partido muy disputado».

San Mamés y Clásico

«Nos centramos en el partido de mañana. Es muy importante para mantener la distancia. ES clave y luego ya pensaremos en la semana que tenemos para el Clásico .Lo de malan es una final. Todo lo que queda son finales. Tenemos que mantener esta distancia. Es importantísimo. Es una salida realmente complicada, difícil».

Lewandowski

«Robert está muy bien. Está entrenando bien. Está bien, es un ejemplo de implicación y compromiso. Siempre está para nosotros. Es diferencial. Ha cambiado la mentalidad del equipo. Es un alta importantísima para nosotros. Seguro que nos apretarán y es clave para ganar duelos».

Pedri y Dembélé

«Marcará ellos sus sensaciones .sE están rehabilitando y ya veremos de cara. próximos partidos».

Apercibidos

«Por suerte o desgracia es un partido más. Es una final. No pensaremos en los apercibidos. Pensar en el partido de mañana y luego ya pensaremos en el clásico».

Eric Garcia

«Hablo con Eric, está participando menos de lo que merece. Es lo que pasa con la competencia. Es de presente y futuro. Se puede adaptar a otras posiciones y eso para mí es fundamental.».

El Ferguson del Barça

«Lo veo difícil en el Barça esto. Ojalá, me encanta estar aquí aunque hay días que se sufre, que es desagradecido. Agradecido al presidente por sus palabras, me dice que está feliz. Es de agradecer, sentir el apoyo del presidente. Va de cara, es fiel y leal. Se agradece. Contentísimo. Ojalá se dé. Hay un año más de contrato. No es el momento. Lo que importa ahora es ganar títulos».

San Mamés

«Va mucha Liga en San Mamés. Son puntos decisivos. Son trascendentales. Llega la hora de la verdad, donde se cuecen los títulos y hay que dar la cara, competir. Mañana tienes una guerra a nivel futbolístico. San Mamés estará a reventar. Ya pensaremos en el Clásico».

Caso Negreira

«Quizá le preocupa, esto es pregunta para el presidente. No hemos hablado de este tema en el vestuario».

Más del Caso Negreira

«No creo que nos perjudique, es un partido de fútbol y estamos concentradísimos en lo que hace el Athletic. En ningún momento hemos hablado de lo que dices, ganar o perder el partido no va a depender de lo que pase en la grada».

Lewandowski

«Con Robert hablo mucho de fútbol. Robert es un tipo como Ronaldinho y Messi. Él no se da cuenta. Todos alrededor de él van creciendo. Es un líder. Habla conmigo mucho de lo que podemos hacer. Hace diez años el fútbol no era tan agresivo. En tres segundos se plantan de una portería a otra. Pocos equipos te presionan alto. Todos los equipos te presionan la salida de balón. Pero eso no cambia la filosofía de nuestro juego».

Araujo

«Es un baja muy importante para nosotros y más en estos campos tan físicos. Seguramente habrá mucha pelota parada. Es una baja delicada pero tenemos alternativas suficientes para que no nos afecte».

Apercibidos

«Lo que nosotros queremos qeu acabar el partido con los tres puntos. intentemos ser prudentes pero es parte del juego».

Fichajes

«Intenteremos reforzar para mejorar al equipo. Necesitamos reforzarnos y ver qué jugador debe salir o no. Veremos cómo están».

Reunión del Madrid

«Nosotros estamos muy concentrados y en qué tenemos que hacer a nivel deportivo y de fútbol».

Los Williams

«Son muy peligrosos, tienen una potencia física que en transición te destrozan. Son superiores, rápidos. Mico Wiliams tiene mejor uno contra uno pero Iñaki es más vertical. Son el peligro constante del Athletic en las contras».

La defensa

«Lo que me deja tranquilo es la actuación del equipo en defensa, como ataca y presiona, como ganamos duelos directos al contrario. Son situaciones en las que estamos genial. Tenemos que ser mejores en ataque. Estoy tranquilo porque sé que podemos competir en un campo tan difícil e intenso como San Mamés».

Con o sin Lewandowski

«Hemos ganado sin Robert pero lo hemos echado mucho de menos. Nos da la sensación de atacar bien. En el momento que se aprieta alto. Es un jugador trascendental para nosotros».

Ansu Fati

«Le estamos dando toda la confianza. El trabajo para el equipo está ayudando muchísimo. Las obligaciones las está haciendo. Estoy muy contenta a nivel de grupo. Le falta ese gol para que le dé confianza. Pero para mí no es tan importante».

Mateu Alemany

«Hace un trabajo extraordinario. He encontrado un grupo de trabajo inmejorable. Es un líder, una persona fiable, tiene experiencia, va de cara, yo no puedo estar más contento y a gusto en el club. Mateu y Jordi hacen un equipo extraordinario. Él está aquí a gusto pero ya tendréis que hablarlo con él. Espero que dure muchos años».

Nivel defensivo

«Esa defensa era portentosa, ganó mucho más que la nuestra a nivel de títulos. En eso es incomparable. Ojalá sea una defensa que gane muchos títulos. Estamos hablando de iconos y leyendas. A nivel defensivo estamos por el buen camino».

Temas extradeportivos

«Yo estoy igual, hoy he hecho lo mismo que la semana pasada o que hace un año. Entrenar las cosas que creo que son importantes. No hemos hablado de temas extradeportivos».

Su renovación

«Lo hemos hablado, con el presi estoy muy a menudo charlando, comunicación fluida. Tengo buen rollo y sintonía con él. Estamos a las puertas de ganar títulos pero esto es fútbol, es deporte».

El Madrid se posiciona

«Mañana cuando se reúnan les preguntáis».