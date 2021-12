Los comentaristas de Movistar Liga de Campeones que retransmitían en directo el partido entre Oporto y Atlético de Madrid desde el Estadio Do Dragao fueron agredidos por varios aficionados locales en el tramo final del encuentro, cuando el Atlético ya tenía la victoria en el bolsillo. En un momento de la retransmisión, José Sanchís, Gustavo López y Álvaro Benito denunciaron en directo lo que estaba pasando: «¿Qué haces? Nos están agrediendo cuatro perturbados. Se está poniendo la cosa fea…. Mira que llevamos años haciendo esto y no había pasado en la vida. Por suerte no nos han enganchado bien. Me han arrancado la capucha pero poco más».