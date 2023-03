Así es Key Alves, la deportista estrella de Onlyfans a la que Neymar propuso un trío

Key Alves, la jugadora de voleibol más seguida del mundo, es también una estrella en la plataforma de Onlyfans, donde publica contenido sin censura. La brasileña, que participa en Gran Hermano de su país, está dando mucho que hablar en las últimas horas porque ha desvelado que Neymar le escribió por privado para proponerle un trío con ella y su hermana gemela. «¿Sabés lo que dijo? Que si podía tener sexo con ambas», contó a una compañera.

Pero, ¿quién es Key Alves? La deportista e influencer está de moda en Brasil y en todo el mundo. Hablamos de la jugadora con más seguidores en sus redes sociales en todo el mundo, con un total de 7,6 millones de followers a los que deleita presumiendo de figura con sugerentes posados dentro y fuera de la pista. La brasileña, líbero en el Vôlei Osasco, también triunfa como influencer y modelo, arrasando de igual manera en Onlyfans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Key Alves (@keyalves)

«Las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Realmente se trata de eso. Gano mucho en OnlyFans porque la suscripción es fija para todo el mes. Pero me gusta jugar voleibol más que hacerme fotos», dijo hace meses.

Ese éxito en las redes sociales hizo que la deportista decidiera crear ese perfil en Onlyfans, donde vende contenido más explícito para adultos a cambio de una suscripción de unos 14 euros al mes. “Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era solo una cara bonita, no era solo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy», dijo.