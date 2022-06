Así es Key Alves, la jugadora de voleibol con Onlyfans que más seguidores tiene en todo el mundo

Key Alves está de moda en Brasil y en todo el mundo. En nuestro país pocos conocerán a esta jugadora de voleibol, pero su nombre irá sonando con el paso del tiempo. Y es que hablamos de la profesional de este deporte con más seguidores en sus redes sociales en todo el mundo, con un total de 2,3 millones de followers a los que deleita presumiendo de figura con sugerentes posados dentro y fuera de la pista.

La brasileña juega como líbero en el Vôlei Osasco y también triunfa como influencer y modelo, arrasando de igual manera en Onlyfans vendiendo contenido sexual sin censura desde hace meses. Sin embargo, deja claro que su «prioridad es el voleibol» en las entrevistas que ha concedido últimamente. Una promesa de tan solo 22 años que quiere seguir centrada en el deporte pese a su éxito rotundo en las redes.

La líbero de Osasco muestra en su perfil oficial su vida como modelo junto a su hermana gemela, Keyt, además de los momentos en las pistas, entrenamientos y encuentros con amigos, viajes… Pese a ser todavía una promesa, Key Alves ha superado incluso a las mejores jugadoras de la Selección Brasileña como Jaqueline, que tiene 1,6 millones de seguidores, y Rosamaria, con 1,1 millones de seguidores en Instagram. También superó a la turca Zehra Günes, que ahora ocupa el segundo lugar en Instagram con 2,1 millones.

Ese éxito en las redes sociales hizo que la deportista decidiera crear un perfil en Onlyfans, donde vende contenido más explícito para adultos a cambio de una suscripción de unos 14 euros al mes. “Desde muy joven, siempre les dije a mis padres que sería conocida en todo el mundo. No era solo una cara bonita, no era solo mi talento para el voleibol. Soy muy carismática con mis fans, les doy toda mi atención. Y siempre me gustó eso, aparecer, tomar fotos, trabajar con marketing. Así que creo que ese también es el secreto para alcanzar la marca que he alcanzado hoy», dijo hace poco en Globoesporte.