Key Alves está de moda en Brasil y en todo el mundo. Hablamos de la jugadora con más seguidores en sus redes sociales en todo el mundo, con un total de 2,3 millones de followers a los que deleita presumiendo de figura con sugerentes posados dentro y fuera de la pista. La brasileña, líbero en el Vôlei Osasco, también triunfa como influencer y modelo, arrasando de igual manera en Onlyfans vendiendo contenido más explícito sin censura desde hace meses.

Deja claro que su «prioridad es el voleibol» en las entrevistas que ha concedido últimamente, pues hablamos de una promesa de tan solo 22 años que quiere seguir centrada en el deporte pese a su éxito rotundo en las redes. Sin embargo, Key Alves es realista y reconoce que en estos momentos su principal fuente de ingresos es esa cuenta que se abrió en Onlyfans para vender material, tanto fotos como vídeos.

«Las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Me considero una deportista y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet. Entonces, soy deportista, modelo y también influencer y emprendedora de mis propios negocios”, dice la brasileña.

“Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Realmente se trata de eso. Gano mucho en OnlyFans porque la suscripción es fija para todo el mes. Pero me gusta jugar voleibol más que hacerme fotos. Es por eso que no voy a detener mi carrera en las pistas incluso siendo actualmente posible (económicamente hablando)», añade la líbero de Osasco, que muestra en su perfil oficial su vida como modelo junto a su hermana gemela, Keyt, además de los momentos en las pistas, entrenamientos y encuentros con amigos, viajes…