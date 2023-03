Key Alves es la jugadora de voleibol más seguida del mundo. Y es que la deportista también es una estrella en la plataforma de Onlyfans, donde publica contenido sin censura. Ahora, la brasileña está dando mucho que hablar por algo bien diferente, pues ha revelado que Neymar le escribió por privado para tener un encuentro sexual con ella y su hermana gemela, una proposición de un trío que no se consumó.

Un nuevo escándalo vuelve a sacudir la vida personal del futbolista del PSG, que lleva más de un año con Bruna Biancardi. Esta vez ha sido por una propuesta sexual que hizo a la estrella de Onlyfans y concursante de Gran Hermano Brasil. La protagonista de esta historia contó a una compañera esa situación: «¿Sabés lo que dijo? Que si podía tener sexo con ambas». Key Alves tiene una hermana gemela que se llama Keyt, y Neymar le preguntó si ambas querían hacer un trío con él. La propia Key reconocía en esa conversación que: «Fue su error. Si me hubiera enviado un mensaje, ya estaría allí en París. Se equivocó con nosotras».

Key Alves está de moda en Brasil y en todo el mundo. Hablamos de la jugadora con más seguidores en sus redes sociales en todo el mundo, con un total de 7,6 millones de followers a los que deleita presumiendo de figura con sugerentes posados dentro y fuera de la pista. La brasileña, líbero en el Vôlei Osasco, también triunfa como influencer y modelo, arrasando de igual manera en Onlyfans vendiendo contenido más explícito sin censura desde hace meses.

«Las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a una carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol. Realmente se trata de eso. Gano mucho en OnlyFans porque la suscripción es fija para todo el mes. Pero me gusta jugar voleibol más que hacerme fotos», dijo hace meses.