Los árbitros y la falta de gol deprimen a un Atlético que poco a poco está alejándose de sus objetivos. En la Liga está ya a cinco puntos del líder, con el que se enfrenta este domingo en el Metropolitano, y en la Champions ocupa la tercera plaza del grupo. El equipo se queja con razón de los errores de los colegiados, pero también debe mirarse el ombligo y mejorar su absoluta falta de efectividad, tanto en el área propia como en la adversaria, porque eso le está costando muchos puntos.

El mejor ejemplo es el del portugués Joao. Sin duda ha mejorado su nivel y está siendo el líder del Atlético, pero a la hora de la verdad, y dejando aparte el primer partido de Liga en el campo del Getafe, en el que repartió varias asistencias, lo cierto es que está siendo intrascendente. No sólo no lleva ningún gol en la temporada, sino que apenas se le ha visto ante la portería contraria. Se espera mucho más de un futbolista que cumple ya su cuarta temporada en el club, y que sigue sin dar ese paso al frente que se intuye, pero que nunca llega.

En el lado oscuro de la luna sigue estando Nahuel Molina, ayer de nuevo sustituido tras otra actuación decepcionante. La ansiedad está pudiendo con el lateral argentino, petición expresa de Simeone por encima del criterio de Andrea Berta, que apostaba por el francés Jonathan Clauss. El fichaje de Nahuel exprimió todos los recursos económicos del Atlético este pasado verano, pero el jugador está muy lejos de cumplir las expectativas, hasta el punto de que Llorente -otro que sigue muy por debajo de lo esperado- está jugando más de lateral derecho que de centrocampista.

Con todo ello, sin embargo, lo cierto es que los malos arbitrajes están lastrando al Atlético. Ante el Villarreal no se dio como gol un cabezazo de Carrasco que Rulli sacó cuando el balón ya había sobrepasado la línea, y lo que sucedió en el Reale Arena con Soto Grado y Jaime Latre ya forma parte del museo de los horrores del club. De no haber mediado estos errores el equipo hubiera llegado al derby a sólo dos puntos del Madrid, y no a cinco. Y lo mismo sucede en la Champions. Koke lo explicó ayer a la perfección al final del partido: «hace una semana nos pitaron penalti por un balón que rebotó en la mano de Hermoso. Hoy, en una acción por lo menos similar, no lo han señalado a favor». Tiene razón el capitán, que el domingo igualará a Adelardo como el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid.

La conclusión es que, con la temporada apenas empezada, ya han empezado a sonar las primeras señales de alarma. Una derrota ante el Real Madrid dejaría al equipo a ocho puntos del líder en la Liga, mientras que un tropiezo en Bélgica en el próximo partido de Champions permitiría al Brujas escaparse a seis puntos de distancia. A Simeone las urgencias ya le aprietan de verdad.