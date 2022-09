El Atlético de Madrid reclamó penalti por una mano clara dentro del área de Bayer Leverkusen. Michael Oliver no señaló nada en un primer instante y tras revisar la jugada en el VAR, los árbitros decretaron que no había nada punible en la acción y que por tanto no era penalti.

No han pitado este penalti a favor del Atlético de Madrid. Es un p_to escándalo, un atraco a mano armada. Manaza dentro del área rival y penalti como una catedral. Sois una p_ta mafia @UEFA.pic.twitter.com/I3rDLRbFLj — Atletico Design ® 🇺🇦 (@AtleticoDesign_) September 13, 2022

La jugada comienza con una falta a favor del Atlético en el costado derecho en el minuto 22 de partido. Nahuel Molina es el encargado de botarla, Felipe remata en el primer palo y el balón impacta directamente en la mano de Tapsoba. Si bien es cierto, tras rechazar en la mano del jugador del Leverkusen, el balón se quedó muerto dentro del área y Hermoso falló un gol cantado.