Alcaraz se hunde en París-Bercy y cae eliminado en su debut

Sorpresón mayúsculo en el Masters 1000 de París-Bercy. Carlos Alcaraz cayó eliminado en su debut en el torneo parisino, en un día de auténtica pesadilla y en el que la acumulación de errores le llevó a ceder (6-3, 6-4) ante un rival más paciente, maduro y acertado en el encuentro. Las esperanzas de número uno quedan difuminadas para Alcaraz, que continúa con su mala racha después del US Open y tendrá que resetear mentalmente de cara a su última cita del año, las ATP Finals.

En un partido muy incómodo, ante un rival rodado y con una adaptación nula a la pista rápida indoor del Masters 1000 de París-Bercy, Alcaraz no encontró soluciones a su juego, fue abandonado sin saque y derecha sobre el tapete de la capital parisina y vio como un semidesconocido como Safiullin, en una versión sobresaliente, le despedía a las primeras de cambio de un torneo al que no llegaba al 100% pero en el que el objetivo no era otro que el título.

Alcaraz sufrió lo indecible en un encuentro en el que se vio que lo sucedido en la gira asiática no es casual, si no consecuencia de un bache de juego y confianza que le otorga, justo antes de las ATP Finals, su peor resultado de la temporada, con sensaciones nefastas y haciendo saltar las alarmas sobre su estado actual.

En una noche de auténtico terror, coincidiendo con Halloween, Carlos mostró su cara más apagada, viéndose consumido por los errores en una pista a la que no se adaptó en ningún momento y que se confirma como su pesadilla en el circuito. Todo, mientras Safiullin construía una victoria inesperada pero más que merecida, que le permite citarse con su compatriota Karen Khachanov en tercera ronda.

Curiosamente, Carlos Alcaraz comenzó ganando los dos sets, con sendos breaks iniciales que no vinieron acompañados de la inercia positiva de otras ocasiones. De inmediato, en ambos casos, Roman Safiullin imponía su juego de fondo, más profundo y sobre todo, con menos errores, para provocar unas tablas en el marcador que el número dos del ranking ATP no supo asimilar.

Sin contacto con su derecha, con infinidad de errores y con dificultades al servicio, Alcaraz cedió dos veces su saque en dos parciales prácticamente calcados y que se decidieron del lado del número 45 del ranking ATP, un Safiullin que ha pasado de ser un habitual en Challenger a codearse con los mejores y ganar a un campeón de Wimbledon y otros cinco torneos, que no da con la tecla y se ve obligado a despedirse a las primeras de cambio de un torneo del que esperaba la gloria pero obtiene un jarro de agua congelada.

The biggest win of his career 🥹

Safiullin inflicts a first R1 loss of 2023 on Alcaraz, beating him 6-3 6-4 🚨#RolexParisMasters pic.twitter.com/qugBotjZt6

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2023