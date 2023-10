Carlos Alcaraz reaparece en París-Bercy con molestias: «No estoy al 100%»

Carlos Alcaraz llega a París con la ilusión intacta y la motivación al máximo, pero no en el estado físico que desearía para afrontar los últimos torneos de la temporada. El tenista español, que compareció ante los medios de comunicación antes del comienzo del Masters 1000 de París-Bercy, señaló que si bien se ha recuperado de los problemas físicos que le hicieron perderse el torneo de Basilea, no está al 100% para enrolarse en una competición en la que compartirá cuadro con Djokovic, Medvedev o Sinner, entre otros.

«No voy a decir que estoy al cien por cien, sería mentira en esta época del año. Tras una larga temporada todo el mundo tiene problemas físicos. Siento algo de dolor, pero he recuperado bien esta semana y llego con buenas sensaciones, suficientemente bien para poder hacer un buen resultado», afirmó Carlos Alcaraz en rueda de prensa, para poner en contexto sus posibilidades de victoria en el Masters 1000 de París-Bercy.

Los problemas físicos que impidieron a Carlos Alcaraz jugar en Basilea, tras la gira asiática –Pekín y Shanghai–, sobre todo los referentes a la planta del pie, aún general pequeñas molestias al jugador murciano, como él mismo reconoció. Aún así, Alcaraz asegura que es fruto de la larga temporada, a máxima exigencia, y que el duele y nota menos que antes. «Al final, tenemos que jugar con lo que hay, ha sido una temporada muy exigente y los problemas aparecen. Es lo normal, venimos bien, con confianza y jugando a un gran nivel», analizó.

Alcaraz no ha tenido suerte con el Masters 1000 de París-Bercy en las dos ediciones pasadas, en las que cayó de manera dura ante Gaston y Rune. Sin embargo, el jugador español quiere resarcirse en este 2023. «Estoy muy entusiasmado con jugar. No tengo buenos recuerdos, pero trato de olvidar todo lo que pasó en el pasado. En 2021 no tuve un buen torneo, el año pasado superé rondas, espero mejorar este año. no voy a pensar en los años pasados, me concentro en este año, en las sensaciones en la pista, que son muy buenas, por eso he decidido venir al torneo», comentó un sincero Carlos ante los medios.

Ambicioso como pocos, Alcaraz no descarta ni mucho menos ganar el Masters 1000 de París-Bercy entre sus objetivos, por mucho que su físico no sea, por el momento, el ideal para el torneo. «Vamos a intentar ganar el torneo, quedan dos torneos y tengo que hacerlo lo mejor posible aquí y en Turín. Trato de mejorar cada día para tener un nivel muy alto y tratar de ganar el torneo», indicó.

El primer rival de Alcaraz en París-Bercy

Carlos Alcaraz está exento de participar en la primera ronda del Masters 1000 de París-Bercy, debido a su condición de segundo cabeza de serie del cuadro final, pero este lunes conoció ya al que será su rival en segunda ronda del torneo. Después de un sólido partido, el ruso Roman Safiullin, 45 del mundo a sus 26 años, será el contrincante y primer escollo de Alcaraz en la capital gala, tras derrotar al tenista local Alexandre Muller, quien llegaba invitado por los organizadores con una wild card, por 7-6(4) y 6-3.