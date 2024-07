Alcaraz echa el resto ante Humbert y alcanza los cuartos en Wimbledon

Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Wimbledon y, como sucediera en tercera ronda ante Frances Tiafoe, accede a la siguiente instancia con notable sufrimiento sobre la pista. A pesar de que tuvo un estreno plácido y un segundo set también en el bolsillo, Ugo Humbert tuvo una reacción meteórica y, llevándose el tercero y apretando en el cuarto parcial, obligó al vigente campeón a echar el resto para no acudir al quinto set y acabar cerrando por 6-3, 6-4, 1-6, 7-5.

Se confirma la máxima sobre Alcaraz en Grand Slams. Si no le matas, sale más fuerte a la luz y acaba contigo, y esto sucedió de nuevo ante Humbert. No fue una velada constante para Carlitos, que rondó el sobresaliente en los dos primeros sets pero se dejó asaltar por Ugo mientras se perdía al servicio en el tercero. La locura llegó en el cuarto parcial, donde en medio de una concatenación de breaks, Carlos tiró de los galones del campeón y echó el resto a tiempo para cerrar la manga decisiva que le permite superar unos complicados octavos de final y sacar el billete para cuartos de Wimbledon, en los que se medirá al ganador del partido entre Tommy Paul y Roberto Bautista.

Se pudieron ver las dos caras de Carlos Alcaraz en el partido, pero también las de Ugo Humbert, que fue realmente el que provocó el cambio y el susto en la parroquia de seguidores del español, con un tercer set sublime en el que rompió hasta tres veces el servicio de un Alcaraz que hasta el momento se había mostrado sólido a más no poder y concentrado al 100% en su misión. Verse con dos sets de ventaja pudo desconcertar al murciano, que pasó un bache pero una vez estabilizado, como sucedería en el cuarto set, contó con la tranquilidad suficiente para imponer su talento y cerrar con maestría una nueva victoria, la undécima consecutiva en Wimbledon.

Inicio inapelable de Alcaraz

El triunfo de Carlos Alcaraz tuvo su base en un primer set de máxima solidez, en el que vio como a su rival, un Ugo Humbert situado en el puesto 16 del ranking ATP, le costaba entrar en juego y atinar sus golpes ofensivos. Metiendo mucha pelota y frenando las acometidas desde el otro lado, Alcaraz asestó dos golpes en forma de break, primero en el quinto juego, alcanzando el ecuador, y más tarde en el noveno y definitivo, para llevarse el doble premio del set y poder también sacar en el inicio del siguiente.

La iniciativa le vino bien a Carlos, más suelto si cabe en el inicio de un segundo set en el que no pudo lograr una ventaja tangible debido al buen hacer de un mejorado Humbert al saque. Entonces, llegaron las primeras turbulencias, de nuevo en el ecuador del parcial pero en este caso en contra del español. Ahí está la diferencia entre los grandes tenistas y los mejores. Alcaraz levantaba hasta cuatro pelotas de break en un mismo juego y se mantenía en la lucha hasta el tramo final, donde con 5-4, los nervios atenazaron a Ugo Humbert, que perdía de forma casi inverosímil el set en un último punto en el que Carlitos hizo gala de su tesón para gritar por un triunfo que parecía cerca.

Humbert saca la varita

La sensación era de que Carlos Alcaraz había dado un paso casi definitivo para cuartos de final, pero a Ugo Humbert aún le quedaba mucho que decir en el partido. La realidad era que, más allá de los detalles, había podido igualar las fuerzas de Alcaraz y después de luchar de tú a tú, dio otro salto de calidad para tomar el mando. Fue en un set en el que el resto del francés marcó la diferencia hasta desesperar a Carlos, que perdería en un total de tres ocasiones su saque, con un parcial de 6-0 en contra que le dejó desesperado y con la diferencia reducida a dos sets a uno. Seguía mandando en el partido, pero el golpe había sido duro.

Victoria de campeón de Alcaraz

El desafío era mayúsculo para Alcaraz, pues la exhibición que tantas veces ha dado él sobre la pista llevaba en esta ocasión el sello de su rival. Por suerte para él, como el ciclista que llega a la cima en primera posición tras un gran esfuerzo, Humbert se relajó y lo pagaría metiendo al vigente campeón de Wimbledon de nuevo en partido. Carlos no podía solucionar aún los problemas al saque, pero reemplazaba este déficit por un doble break que le ponía por delante de nuevo en sensaciones.

Humbert seguía confiado, señalando su cabeza y jugando mejor cuanto mayor velocidad imprimía su rival. Un artista del resto y el contraataque que forzaría al máximo a Carlos Alcaraz, primero devolviendo las tablas con un nuevo break a la colección del partido y acto seguido envidando, con un 3-4 y 0-40 ante el que el español no sólo no se amilanó, si no que despertaría su versión más feroz para primero remontar y minutos después, ya en el tramo más decisivo del cuarto set, asestar el golpe definitivo que le mete, por novena vez en su carrera, en unos cuartos de final de Grand Slam. A tres pasos de revalidar el título en Wimbledon.