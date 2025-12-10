Ajax, el viejo rey, contra Qarabag: el nuevo dinero de Asia jugando en Europa gracias a la UEFA

Vivimos en una era de cambios en el continente europeo. Y como siempre, el futbol nos da unas pinceladas de estos cambios, no solo en el deporte, pero también en la geopolítica. Hoy juega un viejo grande del futbol europeo, Ajax de Ámsterdam, contra Qarabag, un equipo al cual la mayoría de los aficionados europeos no saben dónde está ubicado ni qué jugadores allí juegan.

Sin embargo, Qarabag lleva solo tres puntos menos que el FC Barcelona, después de cinco jornadas de la actual temporada de Champions League. El equipo de Azerbaiyán, con su estadio en Bakú, la capital del país, ganó en Portugal 2-3 de Benfica, empató contra el Chelsea de Reino Unido y ganó 2-0 contra el Copenhagen de Dinamarca. Mientras el Ajax de Países Bajos lleva 0 puntos hasta el momento.

El equipo holandés está clasificado en su liga local Eredivisie en el puesto número 4, con 14 puntos detrás del líder PSV. El mes pasado su entrenador, John Heitinga, fue despedido por los malos resultados obtenidos. Pero aún peor, fue lo ocurrido la semana pasada, cuando en un partido en casa contra el FC Groningen cuando en el minuto 5 los hooligans de F-Side de Ajax (parecido al Fondo-Sur) con motivo de organizar una dedicatoria a uno de sus miembros muerto en accidente, con bengalas y otros tipos de fuegos artificiales, pusieron en peligro a todo el estadio, por lo cual el partido fue suspendido.

Con este panorama, el equipo holandés viajará a Bakú. Un viaje de mas de 4 mil kilómetros, en un vuelo con parada primero en Estambul, porque no hay vuelos directos entre Ámsterdam y la capital Azerbaijani. Bakú está más cerca de Iran que cualquier otra capital de la Unión Europea.

Sin embargo para la UEFA, Bakú fue durante muchos años la gallina de los huevos de oro, al tener a su compañía de petróleo y gas estatal SOCAR como patrocinador oficial durante 8 años. Este patrocinio que había comenzado en 2013 y después de varias renovaciones, terminó en 2020. No debido a términos económicos o razones deportivas, el verdadero motivo fue el Qarabag y el conflicto por la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por la disputa del territorio de Nagorno-Karabakh. SOCAR publicó en sus redes sociales videos de los bombardeos en ese territorio y apoyando la guerra. Azerbaiyán venció al final a los armenios y desde entonces se celebra cada año el 8 de noviembre la ‘’recuperación’’ de Karabkh en Azerbaiyán.

Qarabag club de futbol, lleva el nombre de este territorio, pero juega su partidos en la capital Bakú. Durante décadas, debido a esta circunstancia de gran importancia política para los líderes de Azerbaiyán, el club ha estado respaldado con fondos financieros estatales. Internacionalizar el nombre ‘’Qarabag’’ y vinculación con Azerbaiyán era más importante que cualquier pérdida financiera.

Ahora, con el éxito de Qarabag en la Champions League, con resultados sorprendentes contra grandes equipos, el establecimiento político en el país con júbilo se frota las manos por este apuesto, ya que se están teniendo gracias a UEFA un pódium perfecto para lograr la imagen de su país en el juego de la geopolítica en Europa. Un continente con el que poco tienen en común. Es más, un país de poco más de 10M de personas y con una población musulmana que ronda el 97%, la mayoría de ellos chiíes. Poco conocido en Europa es, que la mayoría de los azerbaiyanos no viven en Azerbaiyán, sino en Irán. Entre el 18 y 20 millones azeríes viven en Irán, con la mayoría en la provincia llamada ‘’Azerbaiyán Occidental’’. Debido a este panorama geográfico, Azerbaiyán tiene una relación peculiar con los líderes en su país vecino. Ya que esta región es de alta tensión, debido a su deseo de independizarse de Irán y anexionarse con Azerbaiyán.

Ajax y Qarabag, dons muntos diferentes

A parte de estos problemas, poco conectada con Europa, hace un mes el presidente del país viajó a la capital de Uzbekistán para celebrar la inclusión oficial de Azerbaiyán como miembro dentro de Asia Central State of Heads foros. Ahí enfatizo el presidente AzerbaiyanaIlham Aliyev literalmente que hoy en día Azerbaiyán y Asia Central forman “una única región geopolítica y geoeconómica cuya importancia en el mundo está creciendo de manera constante”. Poco sabor europeo hay detrás de estas declaraciones, sin embargo gracias a UEFA esta noche en Bakú el dulce sabor de una victoria hará las delicias de los altos mandos en Bakú, incluso una derrota en el campo no eclipsará la victoria geopolítica y de relaciones públicas que han logrado con Qarabag.

Y por cierto, hablando de Asia Central…este mismo viernes el mundo será testigo de otro ejemplo de hacia dónde se dirige el deporte mundial. En la capital de Uzbekistán, Tasjkent, se celebran la asamblea general de la Fórmula 1 y las entregas de los premios. Un evento al que los propios deportistas tienen pocas ganas de asistir, como el holandés Max Verstappen, que dijo después de última carrera la semana pasada que ya tenía ganas de irse de vacaciones, pero aún les quedaba una semana de obligado cumplimiento con Fórmula 1.

Con apenas ganas de viajar al país asiático Uzbekistán, viajará el equipo holandés Ajax a otra capital asiática, Bakú en Azerbaiyán. Como va el bonito refrán español, poderoso caballero Don dinero….