El Kun Agüero dice adiós al fútbol. Se despide de él y del Barça tras poco más de cinco meses desde su fichaje por el club blaugrana. Lo hace a consecuencia de una arritmia que, tras los exámenes pertinentes realizados se detectó que no era benigna, por lo que debía colgar las botas por anticipado debido a esos problemas en el corazón. El argentino no es un caso aislado en este deporte, uniéndose a un grupo de jugadores que ya tuvieron que poner punto y final a esta disciplina antes de tiempo.

Todo comenzó a ir mal durante el partido ante el Alavés, cuando el Kun tuvo que ser sustituido debido a unos mareos que le impidieron continuar. Los primeros exámenes indicaron que se trataba de su corazón y el tiempo de baja estimado por parte del Barça fue de tres meses para determinar con mayor exactitud qué le estaba pasando al argentino. Tras las últimas pruebas y estudios, la peor de las noticias llegaba a oídos de Agüero: le recomendaba dejar el fútbol. Y eso hace.

Pero no es el único caso de esta índole. Como él hay otros jugadores que han tenido que dejar el fútbol debido a problemas cardíacos. El caso más sonado y que se vivió con especial atención en España fue el de Iker Casillas, hace un par de años y que le obligó, al igual que a Agüero, a tomar la dura decisión de retirarse del deporte profesional. Al guardameta le sucedió un 1 de mayo de 2019, cuando durante un entrenamiento con el Oporto sintió una fuerte presión en el pecho y falta de aire en sus pulmones. Lo siguiente que recuerda es estar tumbado en la camilla del hospital.

El caso de Casillas no fue una arritmia como el Kun, sino un ataque al corazón, un infarto de miocardio. Se le practicó un cateterismo a consecuencia de la obstrucción de la arteria coronaria derecha. El portero no se retiró inmediatamente pero sí se vio obligado a no volver a jugar aquella temporada. Meses más tarde, se confirmó que colgaba los guantes. No volvería a jugar más. Recientemente, el pasado mes de abril y tras meses de estabilidad desde entonces, sufrió otro pequeño susto cuando jugaba al pádel con unos amigos. Su corazón volvió a acelerarse y acudió a urgencias ante la anomalía. Quedó en nada y vuelve a seguir su vida con normalidad aunque alejada del deporte profesional en activo.

Recordado por todos será también el caso de Christian Eriksen. El danés conmocionó al mundo del fútbol durante la última Eurocopa 2020. Jugaban cara a cara Dinamarca y Finlandia cuando el mediapunta del Inter caía desplomado en el suelo. Por cómo caía y el rostro de sus compañeros se presagiaba lo peor. El danés sufrió un paro cardíaco en pleno partido y salvó su vida gracias a la celeridad con la que actuaron todos, tanto compañeros como los servicios médicos de ambas selecciones.

Desde entonces, Eriksen sigue recuperándose y aún no ha regresado a los terrenos de juego. De momento, su retirada no es oficial pero el hecho de que el jugador haya necesitado de un desfibrilador en su cuerpo para continuar con normalidad choca con la normativa vigente en el Calcio, que impide que un futbolista en tales condiciones pueda practicar el fútbol al máximo nivel. Por ejemplo en la Eredivisie sí está permitido, el holandés Daley Blind dispone de uno tras una situación similar y juega con el Ajax. El deseo del futbolista es seguir jugando, aunque no podrá ser en Italia.

Otro caso de proximidad en el fútbol es el de Rubén de la Red. El por aquel entonces madridista sufrió un síncope durante un Real Unión de Irún-Real Madrid de Copa del Rey un 30 de octubre de 2009, con tan solo 23 años e internacional con España. El centrocampista perdía el conocimiento en el minuto 12 de partido y aquello le cambiaba la vida por completo. No volvería a jugar al fútbol y se veía obligado a la retirada. Colgaba las botas.

Sin embargo, también hay otros casos más halagüeños como fue el de Sergio Sánchez. El catalán tuvo que dejar durante todo un año el mundo del fútbol tras serle diagnosticada una cardiopatía en su corazón cuando estaba en las filas del Sevilla. Se trataba de una dilatación de la arteria aorta que era incompatible con la actividad física. Aquello sucedió en enero de 2010, era operado en mayo y recibía el alta en diciembre del mismo año. La diferencia con el caso de Agüero es que el que fuera defensa de Espanyol, Real Madrid, Racing de Santander, Sevilla, Málaga, Panathinaikos, Cádiz y Albacete, no sufrió ninguna alteración arrítmica.