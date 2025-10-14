La afición española sueña a lo grande: “Ya tenemos reservado el hotel para la final del Mundial”

La selección española ha ganado una gran popularidad entre el país en los últimos años. A raíz de la llegada de Luis de la Fuente al frente del equipo, España ha sufrido una gran transformación hasta postularse como una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo. Para ello, primero tendrán que ganar este martes ante Bulgaria para dejar prácticamente sellada la clasificación para estar en Estados Unidos, México y Canadá el verano que viene.

Es por ello que OKDIARIO se ha trasladado a Valladolid para conocer las expectativas que tiene el equipo ante Bulgaria, donde el conjunto nacional tendrá que lidiar con las bajas que ha sufrido en los últimos días. Aun así, no hay preocupación por sumar un nuevo triunfo: «Aunque hay muchas bajas, España sigue teniendo el nivel que en otras ocasiones. Vamos a ganar hoy y firmaría la clasificación para el Mundial».

De hecho, ambos aficionados se vinieron arriba cuando confesaron que tienen los hoteles reservados para estar en la final en la que prevén que jugará España: «Siempre tiene que haber optimismo. A las malas, ya los tienes porque los precios fluctúan y la gente se aprovecha de estos casos. También es cancelación gratuita, pero no lo vamos a necesitar porque el 19 de julio vamos a estar en Nueva Jersey».

La selección española confía en Luis de la Fuente

En caso de vencer esta noche en el José Zorrilla, el seleccionador igualaría los 28 partidos consecutivos sin perder que cosechó Vicente del Bosque. Un récord que le afianza como el líder de España para sumar la segunda estrella a la camiseta: «Es un orgullo porque parecía que no podía estar a su nivel. Es un gran seleccionador y buena persona, le conozco en persona. Ha hecho grande a España como lo hizo Vicente y Luis».

«La gente decía que entró con mal pie porque venía de la sub-21 y que no había entrenado a nadie, pero ha demostrado que vale. Los números están ahí. Está claro que tiene una gran generación, pero todos los entrenadores que han tenido buenas generaciones en clubes han cambiado luego de un año a otro. Él lo está haciendo muy bien», añadieron.

Ambos son pertenecientes a la Marea Roja, una de las peñas más numerosas que viaja con la selección para animarla en cada partido. La popularidad del conjunto de Luis Enrique ha enganchado y su número cada vez es más grande. Es por ello que lanzaron una petición a la RFEF: «Empezamos entre 40 y 50 y ahora somos 800. La afición española se le debe dar un plus a algunas cosas y moverla más. Al haber crecido tanto en poco tiempo, seremos muchos más en el futuro. Nos gustaría tener una grada animación, como otras naciones la tienen, poder que la gente se anime y tener 3.000 aficionados», concluyeron.