La fase de clasificación de España para el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá, está siendo, simplemente, impecable. El combinado nacional no solo ha ganado sus tres primeros partidos, sino que lo ha hecho con una solvencia que impresiona. Comenzó su andadura hacia la cita mundialista venciendo 0-3 a Bulgaria en Sofía, goleó 0-6 a Turquía en Konya y le hizo un 2-0 -que tendría que haber sido una goleada mayor- a Georgia en Elche. Once goles a favor y cero en contra. Unos números impecables, pero los hombres de Luis de la Fuente deben seguir haciéndolo igual de bien, puesto que no podrán confirmar su clasificación el 14 de octubre.

De hecho, es más que probable que España tenga que esperar al duelo contra Turquía, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el estadio Olímpico de La Cartuja, para certificar su presencia en el Mundial. También es muy posible que los hombres de Luis de la Fuente lleguen a dicho encuentro con el billete para la cita mundialista prácticamente sellado y que solo una goleada sin precedentes los deje fuera. Pero para ello, no se pueden despistar ante Bulgaria y Georgia.

La situación del grupo es clara: España tiene nueve puntos de nueve posibles, pero solo aventaja en tres a Turquía. Por delante, quedan otros nueve puntos en juego y lo normal es que la selección española sume la victoria contra Bulgaria, mientras que el combinado otomano tiene una final contra Georgia. Si los turcos ganan, y se da casi por segura su victoria en la penúltima jornada frente a Bulgaria, lo normal es que lleguen a Sevilla a tres puntos de los de Luis de la Fuente, siempre y cuando la selección española sume los seis puntos en los siguientes dos partidos.

En esta situación, España estaría virtualmente clasificada, ya que la diferencia de goles del combinado nacional es muy superior a la de Turquía. Hay que tener en cuenta que en las eliminatorias FIFA se cuenta primero el gol average general. La selección, ahora mismo, tiene un +11 a favor, mientras que Turquía está en cero.

Peligro si pinchan

La situación se complicaría notablemente si España no gana a Georgia o Bulgaria. En ese caso, Turquía podría llegar a Sevilla dependiendo de sí misma para ser primera, convirtiendo el partido de La Cartuja en una final. Hay que recordar que solo el primero se clasifica de manera directa para el Mundial.