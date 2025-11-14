Adiós al pádel: las mejores pistas de Madrid para practicar el nuevo deporte que ya es tendencia en España
En Madrid y en buena parte de España hay algo que está cambiando
No es que el pádel haya muerto, ni mucho menos, pero un nuevo deporte está robando miradas y horas de juego
Hablamos del pickleball, una mezcla entre tenis, ping-pong y bádminton que se ha convertido en la nueva sensación
En Madrid y en buena parte de España hay algo que está cambiando. No es que el pádel haya muerto, ni mucho menos, pero un nuevo deporte está robando miradas y horas de juego. Hablamos del pickleball, una mezcla entre tenis, ping-pong y bádminton que se ha convertido en la nueva sensación de las pistas. Su éxito no es casual,ya que es un deporte fácil de aprender, divertido, menos exigente físicamente y muy social. En una ciudad donde el deporte es también excusa para quedar con amigos o desconectar después del trabajo, el pickleball ha encontrado el terreno perfecto para crecer.
El pickleball se juega en una pista más pequeña que la de tenis, con una red baja y una pelota de plástico perforada. Eso lo hace más manejable, más controlado y menos agresivo para las articulaciones, lo que anima a mucha gente que antes no se atrevía con el pádel o el tenis a probarlo. En cuestión de minutos, uno ya está peloteando con soltura y eso engancha. Además, físicamente basta con tener ganas de moverse un poco. Por eso, cada vez más clubes madrileños están adaptando sus pistas para dar cabida a este nuevo deporte que ya triunfa en Estados Unidos y empieza a hacer ruido en toda España.
En la Comunidad de Madrid ya hay más de una veintena de centros donde se puede practicar pickleball. Algunos clubes privados lo han incorporado a su oferta para atraer nuevos socios, y varios polideportivos municipales han decidido sumarse a la tendencia. Uno de los ejemplos más destacados es el Centro Deportivo Somontes, que ha adaptado parte de sus instalaciones para acoger a los primeros aficionados. Pero no es el único, en zonas como Alcobendas, Pozuelo, Las Rozas o Torrejón también se están construyendo pistas específicas. La inversión es pequeña, pues basta con pintar unas líneas y ajustar la red, así que todo apunta a que veremos muchas más en los próximos meses.
Lo interesante del pickleball es que está rompiendo barreras generacionales. En una misma pista pueden coincidir jóvenes, adultos y personas mayores, todos disfrutando del mismo ritmo de juego. Las partidas son cortas, dinámicas y fáciles de organizar. El auge del pickleball también está transformando la oferta deportiva madrileña. Algunos entrenadores de pádel y tenis ya se están formando para impartir clases de esta nueva modalidad. Se están organizando ligas locales, eventos de iniciación e incluso torneos amistosos entre clubes. La fiebre ha llegado para quedarse porque el pickleball es inclusivo, rápido de aprender y fácil de disfrutar desde el primer día.
Por supuesto, el pádel sigue siendo el rey de las pistas, pero el pickleball empieza a hacer ruido. Lo que está claro es que Madrid se ha convertido en uno de los epicentros del boom del pickleball en España, y los que ya lo han probado aseguran que no hay vuelta atrás. Si aún no lo has hecho, tal vez sea hora de dejar la pala de pádel en la mochila y probar suerte con la nueva reina de las pistas.
Pistas de pickleball en Madrid
- Pickleball Somontes: Carr Madrid-El Pardo
- Club Vicalvarada Pickleball: Calle de Ladera de los Almendros, 2, Vicálvaro
- Centro Deportivo Municipal Fernando Martín: Av. del Santo Ángel de la Guarda, 6
- Centro Deportivo La Concepción: C. de José del Hierro, 5
- Centro Deportivo Vicente del Bosque: Avenida de Monforte de Lemos, 13
- Pickleball Club Retiro: Centro deportivo La Chopera, Paseo de Fernán Núñez, 3
- Centro Deportivo La Elipa : Calle Alcalde Garrido Juaristi, 17
- Centro Deportivo Cerro Almodovar: Calle Cerro de Almodóvar, 9
- Centro Deportivo Municipal Moratalaz: Calle Valdebernardo, 2
- Centro Deportivo Plata y Castañar: Paseo Plata y Castañar, 7
- Centro Deportivo Raúl González: Calle de Benimamet, 137
- Centro Deportivo Faustina Valladolid: Calle de Ladera de los Almendros, 2
- Centro Deportivo Gallur: Calle de Gallur, 2
- Centro Deportivo Daoíz y Velarde: Pl. de Daoíz y Velarde, 5
- Fuencarral Club a la Par: C. del Monasterio de Las Huelgas, 15
- Grupo Pickleball Acción Madrid: Calle de Gallur, 22
- Instalación Deportiva Municipal Isla de Tabarca: Calle Santiago de Compostela, 104
- Club Pádel Indoor Alcalá Cisneros: Cuesta Teatinos, Alcalá de Henares
- Club Deportivo Willy Garena: Calle Leonardo Torres Quevedo, 42, Alcalá de Henares
- Club Padel Fuenlabrada: Avenida de las Provincias, 18, Fuenlabrada
Club Pickleball Growth: Av. de Iker Casillas, 80A, Móstoles
- Club Deportivo Estoril II: Calle del Pintor Picasso, Móstoles
- Pickleball North- San Agustín de Guadalix: C. de Julián Berrendero
- Club Deportivo Villamantilla: Calle de los Cedros, 2, Villamantilla
- Escuela de Pickleball Parque de Lisboa: Av. de Lisboa, 15, Alcorcón
