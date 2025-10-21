Ni tenis ni pádel: el nuevo deporte que está de moda en España y ya tiene millones de seguidores

Hay un nuevo deporte que está conquistando las pistas de España. No es tenis ni pádel, aunque tiene un poco de ambos. Se llama pickleball y, aunque su nombre aún suena extraño para muchos, ya es todo un fenómeno en Estados Unidos y empieza a despegar con fuerza en nuestro país. Lo practican jóvenes, adultos y hasta jubilados, y su secreto está en ser divertido, fácil de aprender y muy social. Una mezcla perfecta para aquellos que buscan hacer algo de deporte y pasarlo bien sin complicarse demasiado.

El pickleball nació en Estados Unidos en los años 60, pero ha sido en la última década cuando su popularidad se ha disparado. Según la Real Federación Española de Tenis (RFET), que ya lo ha incorporado dentro de su estructura deportiva, este juego combina lo mejor del tenis, el pádel y el bádminton. Se juega en una pista más pequeña que la de tenis, con una pala sólida (parecida a la del pádel pero sin agujeros) y una pelota de plástico con pequeños orificios. Es sencillo y eso explica por qué cada vez más clubes están adaptando sus instalaciones para incluir pistas de pickleball y atraer a nuevos jugadores.

El pickleball está en auge en España

Una de las grandes claves de su éxito está en que no hace falta haber jugado antes a deportes de raqueta para empezar a disfrutarlo. En pocos minutos, cualquiera puede entender las reglas básicas y empezar a pelotear. Además, la pista más reducida y el ritmo de juego algo más pausado que el del tenis o el pádel lo hacen ideal para todo tipo de edades y niveles. Por eso, muchas personas que habían dejado el deporte o que buscaban una alternativa menos exigente físicamente lo han adoptado como su nueva pasión.

En España, el crecimiento del pickleball ha sido constante. Aún está lejos de los millones de jugadores que ya tiene en Estados Unidos, donde se calcula que más de 50 millones de personas lo practican, pero las cifras nacionales apuntan a un auge notable. Se estima que ya hay más de 20.000 jugadores activos y que cada mes se abren nuevas pistas en ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona o Málaga. Los clubes de pádel y tenis han empezado a ver en este deporte una oportunidad para atraer nuevos socios y ampliar su oferta. Incluso algunas escuelas deportivas han comenzado a incluirlo en sus programas para niños y adolescentes.

Otra de las razones de su popularidad es su carácter social y divertido. El pickleball se juega normalmente en dobles, lo que favorece el compañerismo, las risas y el ambiente relajado. Esto ha hecho que proliferen los torneos amistosos, los encuentros entre clubes y las ligas locales, especialmente en zonas donde el pádel ya tenía una gran presencia. Aunque algunos ya lo comparan con el pádel o el tenis, la realidad es que el pickleball no pretende destronarlos, sino convivir con ellos. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos ex tenistas lo practican por diversión o como complemento a su entrenamiento. En España, la tendencia apunta en la misma dirección. Cada vez hay más curiosidad, más inversión y más ganas de probar algo nuevo.

El futuro pinta muy bien. Con la RFET apoyando su desarrollo, la creación de un circuito nacional y la llegada de patrocinadores interesados en asociarse a su imagen fresca y familiar, el pickleball podría consolidarse como el gran deporte emergente de los próximos años. En ciudades como Madrid o Sevilla ya se celebran exhibiciones y torneos que atraen a cientos de espectadores, y no es raro ver a ex jugadores de tenis o pádel probando suerte con la pala de pickleball.