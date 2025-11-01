En el sur de España no lo entienden y en los bares de Madrid es costumbre: siempre hay que explicarlo

España es un país con más de una costumbre local que en el resto de ciudades no entiende. Muchas rarezas o expresiones se asocian a Valencia o al sur del país, pero los madrileños también tienen una rutina a la hora de pedir agua en los bares que sólo ellos entienden.

En el sur de España, y en otras zonas como el este peninsular, los clientes se escandalizarían si pidieran agua en un bar y el camarero pusiera un vaso directo del grifo. En el caso de Madrid, pedir un vaso del grifo no es sólo común, sino una norma no escrita.

El agua de Madrid es uno de los bienes más preciados de los habitantes de la capital, y a aquellos que llegan de otras partes de España les sigue sorprendiendo el predominio del agua del grifo en estos locales por encima del agua embotellada.

La costumbre en la hostelería madrileña que escandaliza al resto de España

Los bares madrileños son esos refugios para que cualquier persona de cualquier lugar se sienta como en casa. Pero lo de sentirse como en casa para muchos se lleva más allá del extremo cuando piden agua y les sirven un vaso directo del grifo.

Este gesto en Madrid tiene incluso una identidad cultural: pedir o servir agua del grifo no se considera de mala educación ni de un local cutre, sino que es algo que se da por hecho.

Los madrileños lo tienen claro: ¿por qué pagar por una botella de agua si no es necesario? Si el agua del grifo es excelente y gratuita, no hay por qué recurrir al agua embotellada.

¿Por qué en otras partes de España no beben agua del grifo?

La calidad del agua corriente varía mucho entre regiones, y este es el motivo por el cual la gente que llega a Madrid desde otras partes de España reacciona mal de primeras cuando le sirven agua del grifo en un vaso.

En muchas zonas del sur o del este de España, el agua es demasiado dura. Esto quiere decir que tiene un alto contenido de cal, lo cual afecta al sabor e incluso puede afectar a la salud si se consume a diario sin filtrar.

Para muchos estudiantes o turistas que llegan a Madrid, este choque cultural con el agua ha dado pie a situaciones graciosas y comentarios en las redes sociales.

¿Por qué el agua del grifo de Madrid es la mejor de España?

La Comunidad de Madrid cuenta con una de las aguas de grifo con mayor calidad de España, y esto se ha convertido en toda una seña de identidad para los madrileños.

El sabor limpio y el bajo contenido de minerales del agua de Madrid se debe a su origen: procede en gran parte de la Sierra de Guadarrama, una fuente natural con condiciones ideales.

El Canal de Isabel II es la empresa encargada de la gestión del agua en la Comunidad de Madrid, y de mantener un sistema de tratamiento y suministro eficiente, que permite que el agua llegue a las casas y los restaurantes con un nivel de pureza excelente.