Te sentirás como en la playa pero sin salir de Madrid: el bar con arena que va a solucionar todos tus planes este verano

Ya estamos en verano, por lo que si estás pensando en planes que te refresquen y te diviertan pero sin salir de la ciudad, nada como conocer la propuesta de la que todo el mundo habla. Un plan para disfrutar de la playa pero sin tener que irse lejos de Madrid. El bar que se encuentra en lo más alto de la Vaguada y que ya se ha convertido en la terraza de moda este verano. Conozcamos todos los detalles y el porqué está tan de moda.

Rita’s Paradays es el nombre de este bar, que de alguna manera te hace sentir como si estuvieras en una playa en pleno Madrid. Una oferta que ha dado un paso más allá en la oferta veraniega de la ciudad. No es sólo una terraza con buenas vistas, ni un bar con música: es una experiencia sensorial completa. Situado en lo alto del Centro Comercial La Vaguada, este espacio ha sido transformado en un auténtico beach club sin playa. Aquí no sólo se viene a tomar algo, sino a desconectar, a celebrar y, por qué no, a descalzarse y enterrar los pies en la arena mientras el sol cae lentamente sobre la ciudad.

Pero lo que diferencia a este lugar no es sólo la estética (que también), sino el ambiente que se crea. Una mezcla de buena música, gastronomía pensada para compartir, y un entorno tan cuidado que parece irreal. Y lo mejor de todo es que no necesitas coche, ni tren, ni avión. Sólo ganas de pasarlo bien, una tarde libre y un grupo de amigos o familia con los que compartirlo.

El bar de Madrid con el que te sentirás como en la playa

El concepto detrás de Rita’s Paradays no es nuevo, pero sí refrescante. Madrid ha probado muchas veces a crear espacios veraniegos, pero esta vez el acierto ha sido total: situarse en la azotea de un centro comercial tan emblemático como La Vaguada le da un plus de accesibilidad y visibilidad. Desde el primer paso que das al entrar, sabes que no estás en una terraza cualquiera. Hay sombrillas grandes, tumbonas que invitan a tirarse horas al sol, y hasta palmeras. El bar de Madrid que hará que te sientas como en la playa.

No podemos olvidar además el detalle del que todo el mundo habla. En Rita’s Paradays puedes encontrar una zona en la que lo que pisar es arena de playa. Muchos son los que se ven tentados a descalzarse y pisar por esa parte de la terraza dónde aunque sólo sea por un minuto te sentirás como un local de playa con la mejor música, comida, bebida, y ambiente.

El tardeo playero que está conquistando Madrid

Desde el mediodía hasta que cae la noche, Rita’s Paradays se convierte en el epicentro del tardeo madrileño. La propuesta es sencilla pero efectiva: buena música, comida que apetece y un ambiente relajado pero animado. Empieza con vermú, sigue con conciertos en directo y se transforma al atardecer con DJs que pinchan desde los clásicos del verano hasta los ritmos más actuales. Todo esto, claro, con la arena como aliada.

El público es variado y eso también suma. Se puede ir con amigos a tomar unas copas, en pareja a disfrutar de una tarde especial, o incluso con niños, porque el espacio está pensado para ser acogedor para todos. Las fiestas temáticas que se organizan durante el verano añaden todavía más chispa al plan: desde celebraciones tipo Flower Power llenas de color y diversión, hasta guiños castizos como el evento de San Isidro, o incluso fiestas inspiradas en San Patricio. Cada semana puede ser distinta, lo que convierte este lugar en un sitio al que apetece volver.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por R I T A ‘ S (@ritasbrunchmadrid)

Gastronomía y ambiente con sabor a verano

No sólo se trata de bailar o de tomar el sol: el plan se completa con una oferta gastronómica bien pensada. En Rita’s Paradays puedes encontrar desde platos frescos ideales para compartir hasta cócteles cuidados al detalle. Ensaladas, tapas con un toque moderno, opciones para todos los gustos y bebidas que entran solas cuando el calor aprieta. Todo con una presentación cuidada, ideal también para quienes buscan el sitio instagrameable del verano.

Además, el servicio está alineado con la experiencia general: cercano, rápido y atento, pero sin agobios. Aquí no se trata de ir con prisa, sino de dejarse llevar. Por eso, muchos que van por primera vez, repiten.

Cómo llegar y por qué no te lo puedes perder

El acceso no puede ser más fácil: el Centro Comercial La Vaguada se encuentra en el barrio de Fuencarral-El Pardo, y está perfectamente conectado tanto por metro (Línea 7, estación Barrio del Pilar) como por varias líneas de autobús. También es fácil llegar en coche, con aparcamiento gratuito durante un tiempo limitado. Una vez dentro del centro comercial, sólo hay que subir a la azotea para encontrarte con este pequeño paraíso urbano.