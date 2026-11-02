Según la psicología, las personas que solo se sienten atraídas por personas más jóvenes no buscan amor, sino recuperar algo que sienten que han perdido

Cuando pensamos en hombres famosos que suelen mantener relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes, se nos vienen a la cabeza nombres como Leonardo DiCaprio, George Clooney o Mick Jagger, de los Rolling Stones. En España, Kiko Matamoros o Risto Mejide, entre otros. La psicología ha querido estudiar qué ocurre cuando esta preferencia deja de ser algo puntual y se convierte en un patrón.

Por qué algunas personas buscan siempre parejas mucho más jóvenes

La escritora argentina Roxana Kreimer ha abordado este comportamiento en uno de sus vídeos en TikTok. Desde la perspectiva de la biología evolucionista, explica que la atracción masculina por mujeres jóvenes puede estar relacionada con una mayor probabilidad de fertilidad.

Sin embargo, Kreimer introduce un matiz importante: que exista una explicación evolutiva para determinados impulsos no significa que debamos seguirlos necesariamente. El deseo no tiene por qué determinar nuestras decisiones, nuestros valores ni el tipo de vida que queremos construir.

Por tanto, sentir atracción por alguien más joven no implica automáticamente que exista un problema. La cuestión cambia cuando esa preferencia se convierte en una condición imprescindible para iniciar una relación.

¿Qué buscan quienes solo se sienten atraídos por personas más jóvenes?

La psicóloga Silvia Sanz explica que, en algunas relaciones con grandes diferencias de edad, conviene preguntarse qué encuentra cada persona en la otra. Alguien más joven puede sentirse atraído por la experiencia, la seguridad o la estabilidad de una pareja mayor. Por su parte, la persona de más edad puede buscar recuperar el dinamismo, la juventud o las oportunidades que siente que ha perdido.

La psicóloga Lara Ferreiro también habla de la midorexia, un término utilizado para describir el miedo a envejecer. Según explica, algunas personas intentan sentirse más jóvenes a través de una pareja de menor edad, especialmente después de una separación. En estos casos, la relación puede convertirse también en una forma de reforzar el ego y recuperar sensaciones asociadas a otras etapas de la vida.

La diferencia de edad no determina por sí sola el éxito de una pareja

Tener muchos años de diferencia no significa que una relación esté condenada al fracaso. Silvia Sanz señala que puede funcionar cuando existe madurez emocional, respeto, objetivos compartidos y expectativas de futuro compatibles.

El problema puede aparecer cuando cada miembro se encuentra en una etapa vital distinta. Por ejemplo, si uno quiere formar una familia y el otro no desea volver a empezar esa etapa, pueden surgir conflictos importantes.

Lara Ferreiro cita una investigación de la Universidad de Emory que relaciona las diferencias de edad con una mayor probabilidad de ruptura. Según los datos que recoge, las parejas con más de 20 años de diferencia presentan tasas de separación especialmente elevadas. No obstante, estos resultados no permiten predecir qué ocurrirá en una relación concreta.

Las claves para que una relación con diferencia de edad funcione

Los expertos destacan varios aspectos que pueden ayudar a construir una relación saludable, independientemente de los años que se lleven sus integrantes:

Comunicación: expresar las necesidades y expectativas de forma sincera.

expresar las necesidades y expectativas de forma sincera. Empatía: comprender las experiencias y circunstancias de la otra persona.

comprender las experiencias y circunstancias de la otra persona. Respeto: aceptar que pueden existir perspectivas diferentes por la distancia generacional.

aceptar que pueden existir perspectivas diferentes por la distancia generacional. Aficiones compartidas: encontrar actividades y espacios de ocio que ambos disfruten.

encontrar actividades y espacios de ocio que ambos disfruten. Independencia: mantener intereses y espacios individuales.

mantener intereses y espacios individuales. Proyectos comunes: construir objetivos de futuro con los que los dos se sientan identificados.

La edad no explica por sí sola por qué elegimos a una pareja. Pero cuando la atracción por personas mucho más jóvenes se repite sistemáticamente, la psicología invita a mirar más allá del deseo y preguntarse qué necesidades emocionales puede estar cubriendo esa elección.