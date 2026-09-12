Raquel, influencer de 26 años: «No aguantes en un trabajo que te genera ansiedad y no te hace feliz, dejarlo puede cambiarte la vida»

La vuelta a la rutina no se afronta de la misma manera en todos los casos. Mientras algunas personas regresan al trabajo con las pilas cargadas y las energías renovadas, otras sienten que no han conseguido desconectar durante las vacaciones. Una de las razones puede encontrarse en el «síndrome de burnout», reconocido como un fenómeno relacionado con el entorno laboral en la última clasificación de enfermedades, la CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Éste es el caso de Raquel, una creadora de contenido que ha compartido un vídeo en el que explica qué se le llevó a tomar la decisión de dejar su trabajo por priorizar su salud mental.

Alexander Bilbao Idarraga, psiquiatra del Hospital Quirónsalud Vitoria, explica en iSanidad que «existen ciertos signos de alarma como no poder dejar el trabajo en la oficina, que el fin de semana no sea reparador o que, incluso, unas vacaciones no permitan desconectar del trabajo. Es ese momento en el que empiezan a aparecer señales como una tristeza muy abatida, que las cosas no te hagan ilusión o no quieras hacerlas, síntomas ansiosos como miedo al trabajo o crisis de ansiedad».

«Dejé mi trabajo por priorizar mi salud mental»

«Hace una semana dejé mi trabajo fijo de dos años por priorizar mi salud mental. Era un trabajo al que llegaba todos los días a casa psicológicamente destrozada y que no me hacía feliz. Y, para ser exactos, llevo así desde agosto de 2023. Sin embargo, no fue hasta el día 5 de febrero cuando entregué mi carta de baja voluntaria, dando mi mes de preaviso, porque no me veía con fuerzas para hacerlo antes. Y ese miedo creo que lo tenemos todos: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a dejar un trabajo fijo?

Por algo que empecé con las redes hace aproximadamente un año y medio, haciendo vídeos para mí y también para marcas. Era algo que me gustaba muchísimo y pensaba: «Jolín, pues igual puedo vivir de esto». Entonces llegó un momento en el que en el trabajo estaba tan, tan mal que dije: necesito una salida. Necesito algo que me haga feliz.Y es que, además, llegó un momento en el que era o el trabajo o las redes sociales, porque no me veía capaz de compaginar las dos cosas.

Por eso, con esto te quiero decir que si hay algo en tu vida que te hace daño, que te duele o que te menosprecia, déjalo marchar. Ya sea un novio, un trabajo, una amiga… ¿Por qué aguantamos tanto? ¿Por qué aguantamos carros y carretas? ¿Por qué permitimos que nos chillen, que nos menosprecien o que nos hagan sentir que no valemos?

Así que, si has llegado a este vídeo y no me conoces, te pido, por favor, que me sigas y que me ayudes en esta nueva etapa que tanto vértigo me da. Me da muchísimo miedo, pero de verdad que estoy feliz. Os juro que ahora me da el sol de otra manera. Haber salido de un trabajo tóxico, de un ambiente tóxico y poder dedicarme a hacer el trabajo que realmente me encanta… Creo que eso es lo que nos debe reconfortar y hacernos felices.

Así que mucho ánimo con vuestra decisión. Si algo os está haciendo daño, quizá ha llegado el momento de dejarlo atrás y empezar una nueva etapa».

Sólo el 27,8% de los trabajadores afirma sentirse satisfecho en su entorno laboral, mientras que apenas el 15,4% asegura estar motivado por las tareas que realiza. En el lado contrario, el empleo genera ansiedad en el 17,8% de los trabajadores, preocupación en el 14,1 % e insatisfacción en el 14,4%. Éstas son algunas de las conclusiones recogidas en la «II Radiografía del Autocuidado de la Salud en España», elaborada por la Asociación para el Autocuidado de la Salud (ANEFP). El informe pone de manifiesto además que, entre quienes aseguran estar satisfechos con su trabajo, existe una mayor presencia de mujeres y de empleados de más de 56 años.

En comparación con los datos de 2024, hay algún indicador positivo: el estrés laboral se ha reducido en un 3,7%. Aun así, las cifras muestran que este problema afecta a buena parte de los trabajadores. El estrés laboral afecta más a las mujeres, con un 38,6%, frente al 36,4% registrado entre los hombres. Por edades, el porcentaje más elevado se concentra entre quienes tienen de 41 a 55 años, con un 40,9%. Entre los trabajadores más jóvenes, el 35,2% reconoce que sufre niveles elevados de estrés.