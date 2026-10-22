Por qué los expertos recomiendan poner un tenedor junto a la ventana en otoño cuando hace frío

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la humedad se convierte en uno de los problemas más habituales en los hogares. Los cristales de las ventanas amanecen cubiertos de pequeñas gotas de agua y, en algunos casos, aparecen manchas de moho en los marcos y las paredes. Esta situación se produce por la diferencia de temperatura entre el interior de la vivienda y el exterior, especialmente cuando el aire caliente y húmedo de casa entra en contacto con superficies frías.

Ante este problema, existen numerosos trucos caseros que prometen reducir la condensación. Uno de los más curiosos consiste en colocar un tenedor de metal junto a la ventana, que ayuda para combatir algunos de los inconvenientes relacionados con la humedad.

El truco del tenedor en la ventana que se ha hecho viral este otoño

El truco del tenedor metálico es un remedio tradicional para combatir la condensación que aparece en las ventanas. Este fenómeno se produce por la diferencia de temperatura entre el interior de la vivienda, donde el ambiente es más cálido, y el exterior, especialmente cuando hace mucho frío. Según este método, el tenedor ayuda a favorecer la absorción y la ventilación. No tiene ningún secreto: sólo hay que utilizar un tenedor de metal y colocarlo en la ventana. Aunque no elimina la condensación por completo y es necesario adoptar otras medidas para solucionar el problema, puede servir como una solución provisional.

Por lo general, se recomienda colocar el tenedor de forma que permita mantener una pequeña abertura en la ventana, facilitando la entrada de aire. Así, el vapor puede disiparse sin que el frío invada por completo la habitación. Sin embargo, también existen alternativas para quienes prefieren no abrir la ventana. En este caso, el tenedor se coloca por la parte interior. La explicación de este método es que la humedad del aire, al entrar en contacto con el metal y condensarse en forma de gotas, queda depositada en el cubierto.

Ahora bien, si el tenedor se coloca sobre la repisa con la ventana cerrada, es recomendable cubrirlo con un paño. De este modo, la tela puede ayudar a absorber las gotas de agua que resbalan por el cristal e impedir que se acumulen en la superficie. Con el paso del tiempo, el exceso de humedad puede dañar la pintura y deteriorar los elementos de madera del marco de la ventana.

Otra posibilidad consiste en mantener la cortina separada del cristal de la ventana. Cuando la cortina permanece en contacto con una superficie húmeda, puede absorber agua y facilitar la aparición de moho. En este contexto, utilizar el tenedor como una pequeña barrera física permite evitar el contacto directo entre la cortina y el vidrio, protegiendo así el tejido.

Cómo reducir la humedad dentro de casa

El exceso de humedad en el hogar puede afectar al bienestar y a la salud de quienes viven en él. Además de generar olor a humedad y favorecer la aparición de moho, puede empeorar los síntomas de algunas alergias y problemas respiratorios. En estos casos, utilizar un deshumidificador puede ayudar a reducir la humedad ambiental y mejorar la calidad del aire.

La ventilación es clave, incluso en otoño e invierno, ya que la humedad tiende a acumularse cuando el aire no se renueva lo suficiente. Para evitarlo, se recomienda abrir las ventanas, durante al menos 30 minutos al día. De esta manera, se facilita la circulación del aire y se contribuye a reducir la condensación y la aparición de moho.

Es posible preparar una solución antihumedad casera. Para elaborarla, basta con colocar sal gorda, bicarbonato de sodio y unas gotas de aceite esencial del aroma preferido en un recipiente. La sal puede captar parte de la humedad, mientras que el bicarbonato ayuda a neutralizar los malos olores olores. Por su parte, el aceite esencial aporta una fragancia agradable al ambiente. Una vez preparada la mezcla, sólo hay que colocar el recipiente en un rincón del baño y dejarlo actuar.

El truco definitivo para limpiar las ventanas

Antes de empezar, es necesario comprobar que la superficie esté libre de polvo y eliminar cualquier resto con un paño húmedo. El siguiente paso consiste en elaborar una solución casera con 1,5 litros de agua, dos cucharadas de detergente y seis cucharadas de vinagre blanco. Una vez lista la mezcla, se pulveriza sobre el cristal y se extiende con un paño limpio, prestando especial atención a las esquinas y los bordes, donde suele acumularse más suciedad.

A continuación, se utiliza una patata cruda recién cortada para frotar suavemente la superficie; el almidón puede dejar una fina película que ayude a reducir el empañamiento. Para evitar que queden marcas, se pasa un paño de microfibra ligeramente humedecido y bien escurrido por toda la superficie y, por último, se pasa otro paño de microfibra seco para retirar la humedad y conseguir un acabado uniforme, sin pelusas ni cercos.