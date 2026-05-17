Los psicólogos coinciden: las personas que beben en una botella de acero inoxidable pueden tener alta sensibilidad emocional

En los últimos años, ha aumentado de forma notable el número de personas que, conscientes del impacto ambiental asociado al uso de plásticos, optan por llevar consigo una botella de acero inoxidable, ya sea con agua o con bebidas como té o café. Uno de los aspectos más curiosos de esta costumbre que a priori parece completamente trivial es cómo se relaciona con personas prácticas, organizadas y orientadas al largo plazo tanto en el ámbito personal como en el profesional. Son personas que priorizan la funcionalidad y presentan una alta sensibilidad emocional.

Las personas altamente sensibles (PAS) perciben con mayor profundidad los estímulos internos y externos. Este término lo introdujo en la década de 1990 por la psicóloga Elaine Aron, quien identificó patrones constantes en quienes mostraban alta sensibilidad. No se trata de un diagnóstico clínico, sino un rasgo de personalidad presente en aproximadamente el 15-20% de la población. Cabe señalar que la alta sensibilidad va más allá de ser simplemente sensible; implica procesar los estímulos de forma más intensa y profunda, con mayor carga emocional, empatía y facilidad para sentirse saturado ante situaciones cotidianas.

Personas con alta sensibilidad emocional

Para definir este rasgo, Elaine Aron desarrolló un modelo basado en cuatro pilares conocidos bajo el acrónimo D.O.E.S. (Depth of processing; Overarousability; Emotional intensity and empathy; Sensory sensitivity).

Profundidad de procesamiento. Este rasgo hace referencia a la manera en que una PAS analiza y procesa la información que recibe del entorno. Suelen reflexionar con profundidad, comparar experiencias y evaluar diferentes posibilidades antes de actuar

Facilidad para la sobreestimulación Al percibir y procesar una gran cantidad de estímulos de forma intensa, las personas altamente sensibles pueden llegar a sentirse saturadas con facilidad.

Alta emocionalidad y empatía. Las PAS suelen experimentar las emociones con mayor intensidad y muestran una gran empatía hacia los demás. Se conmueven fácilmente ante determinadas situaciones y suelen conectar profundamente tanto con emociones positivas como negativas.

Sensibilidad sensorial ante los detalles. Otro de los rasgos característicos es una mayor sensibilidad frente a estímulos sutiles del entorno. Las personas altamente sensibles pueden percibir con más intensidad sonidos suaves, ciertos olores, cambios de luz, texturas o pequeños detalles que otras personas pasan por alto.

«La persona altamente sensible siente intensamente las emociones positivas y las negativas. Es muy sentimental, se emociona por muchas cosas. Puede presentar nostalgia del pasado, sentir compasión por los más desfavorecidos, o bien, llorar más fácilmente de alegría, tristeza o simplemente por gratitud. La intensidad emocional como indicio de alta sensibilidad, se puede observar en conductas exageradas, en las que pareces estar en el extremo de la emoción.

Asimismo, percibe detalles sutiles que otras personas pasan por alto, tales como las señales de comunicación no verbal o los pequeños cambios del lugar. Se ve más impactada por la entrada de estímulos sensoriales, tales como luces molestas, olores intensos, ruidos imprevistos o texturas ásperas. Ser una persona sensitiva se manifiesta siempre a través de alguno de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto o tacto», detalla PAS España.

Las personas PAS suelen establecer vínculos profundos y genuinos, mostrando gran empatía y comprensión hacia los demás. Sin embargo, la intensidad emocional puede llevar a sentirse abrumadas en discusiones o situaciones de conflicto. Son sensibles a las críticas y tienden a asumir más responsabilidad afectiva, lo que puede derivar en una carga emocional importante. En ocasiones, pueden experimentar incomprensión por parte de quienes no comparten su sensibilidad, lo que incrementa la sensación de soledad o aislamiento.

Botella de acero inoxidable

Entre algunos terapeutas ha surgido el concepto de la «botella de agua como apoyo emocional». En este caso, el objeto funciona de manera similar a otros elementos de regulación conductual, como cuando un orador sostiene un bolígrafo en la mano aunque no lo utilice para escribir. Se trata de pequeños recursos que pueden ayudar a canalizar la ansiedad o el estrés en momentos de tensión.

Las botellas de acero inoxidable destacan por su gran resistencia y larga vida útil, siendo capaces de soportar golpes y caídas sin sufrir daños. Asimismo, este material no contiene BPA ni otros compuestos químicos perjudiciales. A esto hay que sumar que ofrecen un excelente aislamiento térmico, ayudando a mantener las bebidas frías o calientes durante varias horas.

Desde el punto de vista funcional, son fáciles de limpiar y no retienen olores ni sabores, lo cual es un gran punto a favor. Una de las principales razones por las que cada vez más personas las utilizan es que el acero inoxidable es un material 100% reciclable, por lo que, a diferencia del plástico, reduce el impacto ambiental y favorece un consumo más sostenible.

Finalmente, cabe señalar que, para las personas altamente sensibles, resulta fundamental encontrar un equilibrio entre aprovechar sus fortalezas y protegerse de la sobrecarga emocional. Incorporar prácticas como técnicas de relajación, meditación o respiración consciente puede ser de gran ayuda para regular el estrés diario.