Peligro absoluto: no hagas esto con tu freidora de aire porque te la puedes cargar. Uno de los electrodomésticos más de moda en los últimos años, la freidora de aire o «air fryer» tiene como característica principal el que te permite cocinar con muy poca grasa. Lo que trae consigo varias consecuencias positivas, principalmente para la dieta y la salud, pero también para las operaciones de limpieza. De hecho, al cocinar con poca grasa, la freidora no se ensucia mucho, y limpiarla no es demasiado difícil. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado y sobre todo evitar algunos trucos que corren por redes y que podrían acabar con nuestro electrodoméstico.

No limpies nunca así tu freidora de aire

Hoy en día, son muchos los trucos que corren por internet para poder limpiar la cocina, los electrodomésticos y en concreto para limpiar bien la freidora de aire, y aunque muchos de ellos son eficaces, lo cierto es que hay otros que es mejor evitarlos ya que ponen en riesgo la vida útil de nuestro electrodoméstico.

En concreto, hay un truco que podemos ver en TikTok en el que se recomienda llenar el compartimento en el que solemos colocar los alimentos, con agua (hasta la mitad) y añadir entonces unas gotas de detergente para platos. Colocas el compartimento como si fueras a cocinar y luego enciendes la freidora a 200 grados durante unos 4-5 minutos. Con ello, se supone que el aire caliente que ya de por sí usamos para cocinar, lo podemos usar para limpiar el electrodoméstico sin dejar ningún resto de alimentos.

Sin embargo, no se aconseja para nada hacer esto ya que lo más seguro es que provoque el colapso del aparato y que deje de funcionar antes de lo previsto.

Cómo limpiar bien la freidora de aire

Si deseas conservar bien tu electrodoméstico por más tiempo. Será bueno entonces saber cómo limpiar la «air fryer» de forma correcta. Para ello leer las instrucciones será clave, pero también podemos decirte que para lavar la cesta casi siempre se puede hacer en el lavavajillas o a mano, mientras que el resto del electrodoméstico se puede limpiar con un paño suave y húmedo que también servirá para limpiar la resistencia. Por supuesto, espera hasta que esté completamente fría antes de limpiar la freidora.

También uso un cepillo de cerdas suaves, lo puedes pasar suavemente sobre la resistencia para eliminar cualquier incrustación. Recuerda, la consigna siempre es: delicadeza y nunca la frotes y no utilices productos abrasivos que puedan dañar tu electrodoméstico.