Un total de seis personas han resultado heridas en un atropello múltiple en el centro de la ciudad de La Coruña. Las víctimas han sido trasladadas al hospital. Tres de ellas se encuentran en estado grave.

Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas tras explicar que un turismo ha arrollado a los peatones cuando «estaban cruzando debidamente» por un paso de cebra. Respecto al conductor del vehículo, han apuntado que tras lo ocurrido «está detenido y se están practicando diligencias».

El suceso se produjo este miércoles, 27 de agosto, a las 12:20 horas, en la calle Juana de Vega. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado miembros de la Policía local y del 061. «Todavía se está trabajando en el lugar», han señalado las mismas fuentes.

El vehículo, que partió desde la plaza de Pontevedra y se dirigía en dirección a Cantones, ha acelerado de forma repentina arrollando a varias personas antes de detenerse. Testigos relatan que varias personas consiguieron retener al conductor hasta la llegada de la policía.

Según el parte médico facilitado por el servicio sanitario, las seis personas heridas han sido trasladadas al Complejo hospitalario universitario de La Coruña (Chuac); cinco de ellas al Servicio de Urgencias y una menor de edad, de cuatro años, al Materno Infantil. Las víctimas son distintas procedencias y la más mayor tiene 75 años.

Entre las víctimas, tres adultos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, son dos mujeres y un hombre. Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan pronóstico leve.