«Es veneno para la piedra»: la contundente advertencia de las expertas sobre el uso del vinagre de limpieza en casa

Las expertas han lanzado una advertencia contundente sobre el uso del vinagre que podría cambiar para siempre la forma en la que lo empleamos. Este producto, presente en casi todos los hogares, se ha convertido en los últimos años en una alternativa natural a los limpiadores químicos, utilizado tanto en la cocina como en las tareas de limpieza. Sin embargo, su aplicación no siempre es adecuada y, en determinados casos, puede resultar perjudicial.

El vinagre se ha popularizado como remedio casero para múltiples usos: desde desinfectar superficies hasta abrillantar objetos o eliminar olores. Su éxito radica en la sencillez, el bajo coste y la idea de estar empleando un producto libre de químicos agresivos. No obstante, los especialistas insisten en que no todo son ventajas. Existen superficies y materiales en los que el vinagre puede provocar daños irreparables, como mármol, granito o ciertos metales, donde su acidez acaba deteriorando la superficie en lugar de limpiarla.

Este cambio de percepción invita a replantearse la forma en la que utilizamos un producto que parecía infalible. Aunque en la cocina sigue siendo un ingrediente esencial y en algunos contextos de limpieza puede ser útil, conviene conocer bien sus limitaciones para evitar sorpresas desagradables. El hecho de que sea natural no lo convierte automáticamente en inocuo.

En definitiva, el vinagre sigue siendo un aliado en muchos ámbitos, pero su uso requiere prudencia y conocimiento. La advertencia de las expertas nos recuerda que, antes de aplicar remedios caseros de manera generalizada, es necesario informarse y valorar los posibles riesgos. Solo así podremos aprovechar sus beneficios sin convertir un recurso económico y accesible en un problema inesperado.

La advertencia de las expertas sobre el uso de vinagre

Tal y como nos explican los expertos en limpieza de Clim Profesional, el vinagre puede ser un gran aliado para determinadas tareas.

Limpieza de baños. El vinagre disuelve fácilmente los depósitos de cal y elimina las bacterias en el inodoro, la ducha, el lavabo y las juntas. Truco: Rocía una mezcla de vinagre y agua caliente al 50/50 sobre las superficies. Déjalo actuar 15 minutos y frota con un estropajo o bayeta. Añade bicarbonato si hay mucha suciedad resistente.

Cocina sin grasa. Úsalo para limpiar encimeras, campanas extractoras, azulejos, horno, frigorífico, microondas y todo tipo de electrodomésticos. Consejo: Para desengrasar, mezcla una parte de vinagre con una parte de agua caliente y un poco de jabón neutro. Desinfección de tablas de cortar. Las tablas de madera o plástico pueden acumular bacterias. Rocía vinagre puro y deja reposa durante 10 minutos antes de enjugar. Limpieza de cristales y espejos. El vinagre proporciona un brillo impecable sin dejar marcas. Fórmula: una parte de vinagre + una de agua + unas gotas de limón (opcional) Lavadora y lavavajillas. El vinagre elimina los malos olores y residuos de cal en electrodomésticos. Haz un ciclo de lavado con vinagre caliente una vez al mes para mantenerlos como nuevos. Eliminación de olores en textiles. Ideal para eliminar olores en alfombras, sofás o colchones. Mezcla Vinagre con agua y rocía ligeramente, dejando secar al aire.

Pero cuidado porque no se lleva bien con la piedra natural o el mármol que tengas en la cocina. Aunque quieras que quede reluciente, mucho cuidado con él, puede dañarlo de tal forma que acabará no sólo con su brillo sino con todo lo que te gusta de él, llegando hasta a crear manchas de lo más desagradable.

Usa el vinagre de limpieza en los puntos y elementos que necesitas para conseguir ese acabado de 10 que hasta el momento no sabías que podía darte. Es hora de apostar por estos remedios naturales que serán excepcionales. Prueba sus beneficios con moderación, evitando determinadas superficies.