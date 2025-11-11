No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta ficción que no está dejando absolutamente indiferente a nadie. El pasado lunes 10 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 292 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia pudieron ser testigos de cómo, en la Casa Grande, Francisco se ve en la obligación de hacer frente a su primer día como mayordomo en pruebas.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Pepa no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para presionar a Adriana. Y todo con la firme intención de que sea completamente sincera con ella respecto a Luisa. Por si fuera poco, hemos sido testigos de cómo Dámaso no duda un solo segundo en presentarse ante Victoria. Y lo hace exigiendo ciertas respuestas que tienen estrecha vinculación con el pasado. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias que tengan sus actos. ¡Está más que dispuesto a todo!

¿Qué sucede en el capítulo 293 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 11 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que tenemos la oportunidad de disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo, tras escuchar las acusaciones de Victoria, Dámaso no duda un solo segundo en dar una oportunidad a Mercedes para que le contase su versión de la historia.

Por si fuera poco, vamos a poder ser testigos de cómo alguien ha dejado completamente sin palabras a Matilde. Y todo tras descubrir, de forma completamente accidental, que ella y Atanasio, en realidad, son pareja. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.