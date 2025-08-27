Soy experta en protocolo y así tienes que comerte las patatas fritas: «Al abrir una bolsa…»

Una experta en protocolo ha generado sorpresa al explicar cuál sería la manera correcta de comer patatas fritas en público. Aunque pueda parecer un gesto sin importancia, la especialista recuerda que también en los momentos informales hay normas básicas de comportamiento que conviene conocer. Y pocas situaciones son tan comunes en verano como salir a tomar algo acompañado de una bebida fresca y un aperitivo sobre la mesa.

En un país donde las terrazas se llenan en cuanto llega el calor, las patatas fritas se convierten en protagonistas indiscutibles de cualquier encuentro entre amigos o familiares. Sin embargo, según esta experta, solemos cometer errores a la hora de consumirlas sin darnos cuenta. Desde cómo abrir la bolsa hasta la forma de cogerlas o de compartirlas, cada detalle influye en la imagen que proyectamos hacia los demás.

La especialista insiste en que no todo vale: hay gestos que conviene evitar si queremos mantener unas mínimas normas de cortesía. Comer con moderación, evitar mancharse las manos en exceso o no introducir directamente la mano en una bolsa compartida son solo algunas de las recomendaciones que aporta. Sencillas reglas que, aunque parezcan insignificantes, pueden marcar la diferencia en un contexto social.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que este tipo de consejos nos recuerda que el protocolo no es algo reservado a grandes eventos, sino que también se aplica en la vida cotidiana. Saber comportarse en una terraza, en una reunión con amigos o incluso en una comida informal es parte de una convivencia más agradable. Y en el caso de las patatas fritas, seguir estas pautas puede sorprender a más de uno y evitar situaciones incómodas.

La experta en protocolo nos revela un importante error

Salimos a comer fuera partiendo de unas reglas que respetamos en la medida de lo posible. Nada de comer con las manos, ya que, puede ser un importante error que cometemos cuando no nos damos cuenta o nos dejamos llevar por esa tapa que nos encanta.

El uso de cubiertos no se discute en cualquier restaurante, es más, solemos aprovecharlos al máximo con la llegada de una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es importante comer de la mejor forma posible, en especial si compartimos espacios.

La comida acabará siendo la excusa perfecta para disfrutar de unos días en compañía que pueden acabar siendo mucho mejores, en especial si tenemos en cuenta la forma en la que vamos a comer siguiendo un protocolo. Hay un momento en el que no solemos respetar este tipo de elementos.

Es importante disfrutar de un extra de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca con ciertos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta experta nos revela un protocolo que puede ser esencial en estos días de comida de patatas fritas.

Así tienes que comerte patatas fritas

#chips #españa ♬ sonido original – protocolo y etiqueta @protocoloyetiqueta.es 📦🥔 ¿Eres de los que mete la mano en la bolsa… o sirves las patatas en un platito como la realeza? Hay dos tipos de personas: 👑 Los del «plato al centro, todos con servilleta» 🦍 Y los del «mano a la bolsa y que sea lo que el crujido quiera» Porque sí, incluso para las patatas hay reglas no escritas… ¿Tú de qué team eres? 👇 Cuéntalo sin morderte los dedos grasientos. #protocoloyetiqueta

Las patatas fritas pueden acabar siendo las mejores aliadas de una salida al aire libre en la que descubriremos un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con algunos detalles que pueden marcar estos días cargados de actividad que tenemos por delante.

Lo primero que debemos hacer es que no queda bien hacer la excavadora. Es decir, coger varias patatas a la vez. Si no que debemos ir una a una, ya que, comemos en un orden, que sigue cada uno de estos elementos. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración.

De la misma forma que debemos tener en cuenta la manera de limpiarnos los dedos, que quedarán manchados del aceite de las patatas. Con total disimulo y sin que se vea de forma descarada, siempre con una servilleta. Será el momento de apostar por una serie de elementos que nos acompañarán en estos días.

Sólo usaremos una mano para comer, es decir, será mejor que no pongamos las dos en la bolsa, una quedará a merced de este tipo de cambios que pueden llegar en cualquier momento y que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa.

Este tipo de protocolo puede parecer del todo inesperado o quizás no lo sabíamos hasta que hemos descubierto lo mejor de estas redes sociales que nos ayudan a mejorar. De cara al público o a las personas con las que comemos, el protocolo es algo esencial.

Este vídeo viral está cargado de comentarios y de una explicación que nos va a dejar en shock. Quizás hasta ahora no sabíamos la importancia de comer bien algo tan simple como unas patatas fritas de esas que comemos a todas horas, en especial en verano para acompañar una bebida fría.

Ahora ya sabemos que hay unas normas que se deben cumplir y que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta, en esas ocasiones en las que podremos saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Son tiempos de pensar en una serie de cambios en los que todo es posible.

Comernos bien unas patatas fritas puede ser un acierto en público, sin duda alguna, es el momento de hacerlo de la mejor forma posible.