Renfe, el operador ferroviario dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige el socialista Óscar Puente, ha fichado como consejera de Renfe Proyectos Internacionales SME, SA a Esperanza Teba Samblás, la ex jefa de fondos UE del Gobierno de Pedro Sánchez que cesó tras destapar OKDIARIO la investigación judicial sobre su marido, Ángel Sánchez Arenas.

La ahora integrante del Consejo de Administración de la sociedad Renfe Proyectos Internacionales -que preside Álvaro Fernández Heredia- ocupó el cargo de directora general de Fondos Europeos del Ejecutivo de Sánchez desde 2021 hasta julio de 2024, fecha en que el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta del Ministerio de Hacienda, el nombramiento de Ana Cristina Peña como su sustituta. Fuentes oficiales confirman que la salida de Esperanza Samblás fue a petición propia.

Este periódico desveló que la Audiencia Nacional investigaba por estafa al padre de sus hijos en relación a presuntos delitos de falsedad documental, uso de documentos falsos y estafa. En concreto, la querella que originó la apertura de diligencias sostenía que el marido de la ex alto cargo del Ministerio de Hacienda habría estafado una cantidad millonaria al usurpar la propiedad de varias empresas y el patrimonio millonario de las mismas.

República Dominicana

Como publicó OKDIARIO, el marido de la que ex encargada de repartir los fondos comunitarios ingresó en su economía familiar más de 100.000 euros mensuales durante el periodo de tiempo comprendido entre el 28 de marzo de 2014 y el 11 de marzo de 2019. Lo hizo a través de los rendimientos de los alquileres del Casino Hotel Hispaniola, un complejo hotelero ubicado en Santo Domingo (República Dominicana) que consiguió despojarle a sus socios.

Asimismo, este periódico informó de la vinculación de su tío político, Carlos Sánchez, con el caso Malaya en el que fue condenado. El esposo de Teba acudió a ver a la cárcel a su familiar directo y en esos años se hizo cargo de esos controvertidos negocios en República Dominicana, entre ellos el Hotel Hispaniola donde el Gobierno local quiere levantar un recinto ferial nacional a imagen y semejanza de Ifema.

Además de la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción número 2, liderado por Ismael Moreno, OKDIARIO publicó que Sánchez Arenas fue condenado a pagar 3.865.386 de euros más intereses por incumplimiento contractual tras encargársele el saneamiento jurídico y fiscal de tres sociedades radicadas en República Dominicana a través de la empresa Consulting Fuencarral.

En concreto, Sánchez Arenas incumplió un reconocimiento de honorarios firmado entre las partes el 20 de junio de 2014 y fue demandado por ello. El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid estimó esa demanda y condenó al marido de Teba.