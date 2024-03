Así es la exclusiva costa de República Dominicana donde descansan los famosos españoles

Situada en la zona central de las Antillas, la República Dominicana es el destino más visitado en el Caribe. En 2023, tuvo más de 10 millones de visitantes. Una cifra que coincide con la llegada a lo largo de los últimos años de empresarios y ex políticos españoles que eligen este destino desconectar, pero también también para hacer negocios. Hablamos de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación de Fútbol de España, de José Bono, ex ministro y ex presidente del Congreso de los Diputados, y su familia, de Felipe González, ex presidente del Gobierno…

Un resort de la República Dominicana. / GTRES

El último en trasladarse hasta la República Dominicana, no sabemos por cuánto tiempo, ha sido Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación de Fútbol (RFEF) lleva en el país desde hace casi dos meses, según trascendió el pasado martes a raíz de que la jueza que está instruyendo el ‘caso Supercopa’ empezara con los registros en hasta once localizaciones. Rubiales se encontraría allí, inmerso en la construcción de 60 apartamentos de lujo en Punta Cana junto a una constructora española llamada Gruconsa-Grupo Conector S.A. Una relación -la del ex presidente y la empresa de construcción-, que estaría siendo investigada también por la UCO, pues «sería la misma que se benefició de la remodelación de campos de fútbol».

Amelia Bono

Aunque por un motivo muy distinto, también hasta la República Dominicana ha viajado Amelia Bono. La empresaria e influencer ha cruzado el océano Atlántico para disfrutar de un entorno de privacidad, lujo y naturaleza junto a su hermana y los cuatro hijos que tiene en común con Manuel Martos, de quien se separó hace poco más de un mes tras 20 juntos, quince de los cuales casados.

Dentro del país isleño Bono se está alojando en Cayo Levantado Resort, un complejo de lujo en una isla frente a la costa de Samaná, tal como ha mostrado ella misma en su perfil de Instagram, donde reúne a más de quinientos mil seguidores.

José Bono

José Bono. / Gtres

El ex ministro de Defensa y ex presidente del Congreso de los Diputados ha inoculado la pasión por República Dominicana a sus hijos. «Es cierto que el presidente Luis Abinader me ha concedido la nacionalidad dominicana. Con la República Dominicana, España mantiene un convenio vigente de doble nacionalidad (1968) y son miles los ciudadanos que poseen ambas», explicó Bono, que tiene varios negocios en la isla, en 2020 ante el revuelo mediático. «Lógicamente, no supone merma de mi condición de español en ningún ámbito; su carácter es meramente honorífico y sentimental», añadió.

Julio Iglesias

Julio Iglesias, en el programa Vivement Dimanche/ Gtres

Pero si hay un español que ha hecho puesto a República Dominicana en el mapa ese es Julio Iglesias. El cantante español llegó a este paraíso en 1997 gracias a la invitación de uno de sus mejores amigos, el diseñador Oscar de la Renta, quien le invitó a invertir en Punta Cana. El artista lo hizo incluso en el aeropuerto, que posee junto al fallecido coututier y el empresario Frank R. Rainieri, una de las diez fortunas más grandes del país. Además, Julio se hizo una casa allí para la que contrató a cien artesanos que construyeron una casa de inspiración balinesa.

Su mujer, Miranda, describió a la revista ¡Hola! cómo era la vida allí. “Aquí tenemos todo y los niños están felices. Por la mañana los mayores reciben clase en casa, tienen su tutor; por la tarde hacen deporte en la playa, pescan, hacen windsurf, montan en canoa… También salimos mucho con ellos. Los niños están siempre en contacto con la Naturaleza y respiran aire puro”. Iglesias cuenta con un estudio de grabación en Punta Cana.

Felipe González

El ex presidente del Gobierno recibió, en mayo de 2022, la nacionalidad dominicana a título de «naturalización privilegiada» por parte del presidente del país caribeño, Luis Abinader, en un acto celebrado en el Palacio Nacional. Algunos interpretaron esto, en nuestro país, como un intento del político por ahorrarse dinero en impuestos, si bien la realidad, según contó su entorno más cercano a El Mundo, es que «Felipe viene muy poco por aquí». «Cierto es que cuenta con muchos amigos que se han instalado entre nosotros, pero no se puede afirmar que pese a su reciente nacionalidad se haya instalado entre nosotros. Viene porque tiene conocidos que le invitan a sus casas», señalan. Lo cierto es que el ex presidente socialista solía viajar en el pasado a desconectar junto a su segunda mujer, Mar García Vaquero. Entre sus amistades en la isla, el español Jesús Barderas.

Felipe Gonzalez y María del Mar García, en Marbella./ GTRES

Diego ‘El Cigala’

Instalado al cien por cien en el país en el Caribe está Diego Ramón Jiménez Salazar, ​más conocido por su nombre artístico Diego ‘El Cigala’. El cantaor de flamenco español reside en la República Dominicana desde agosto del año 2013, después de varios meses de trámites legales para cambiar su nacionalidad con el asesoramiento de su abogado local, Marcelino Ozuna.

Diego ‘El Cigala’ en los Premios Onda./ GTRES

«Se fue de España cansado de que no le saliesen suficientes contratos. La crisis ha afectado mucho a todos y él prefirió el año pasado marcharse y labrarse un futuro fuera», trascendió entonces.

El rey Juan Carlos

Juan Carlos I, saludando desde un coche. / Gtres

Aunque finalmente no se decantó por residir allí y finalmente se estableció en Abu Dabi, hubo un momento en que el rey Juan Carlos pasaba mucho tiempo en República Dominicana. La razón fue la gran amistad que comparte con el magnate azucarero Pepe Fanjul, con el que incluso comparte algún lazo familiar. El abuelo de este empresario, Pepe Gómez-Mena, estuvo casado con Elizarda Sampedro, hermana de Edelmira Sampedro, la primera mujer del príncipe Alfonso de Borbón y Battenberg, primogénito del rey Alfonso XIII y heredero a la Corona, a la que renunció para casarse con esta bella cubana. Una carambola del destino que provocó que Don Juan, el padre del emérito, se convirtiese en el heredero en el exilio al trono de España y que finalmente el propio Don Juan Carlos lo ocupase tras la muerte de Franco.