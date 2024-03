La inesperada felicitación de Amelia Bono a Manuel Martos semanas después de su separación

Amelia Bono ha felicitado a Manuel Martos por el Día del Padre después de confirmar que han emprendido aventuras diferentes. A finales de febrero dio un paso adelante para reconocer que los rumores eran ciertos: ya no está con Manuel, pero promete que entre ellos no hay ningún problema. Su último movimiento demuestra que está diciendo la verdad. La hija de José Bono y Ana Rodríguez Mosquera ha utilizado sus redes sociales para festejar este momento tan señalado.

Amelia Bono y Manuel Martos se casaron en 2008 y han tenido cuatro pequeños en común: Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime. Han estado unidos en matrimonio durante 15 años y entre ellos sigue habiendo buena conexión, por eso la influencer ha publicado una foto de su exmarido con un mensaje claro: “Feliz Día del padre”. En esta instantánea, el músico aparece jugando con uno de sus cuatro hijos en la playa.

Manuel Martos con uno de sus hijos. / Instagram

Amelia siempre ha disfrutado de una relación cordial con la prensa. Va con la verdad por delante y por eso no disimuló cuando salió a la luz cuál era su verdadera situación con Manuel. En el pasado se separaron y después de estar un tiempo así decidieron darse una segunda oportunidad. En junio de 2022 anunciaron que volvían a estar juntos.

Bono reúne a más de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Sus fans fan sido testigo de cómo ha vivido su reconciliación con Manuel. La expareja ha compartido muchos momentos y algunos de ellos los han publicado en las redes sociales. Por eso cuando se confirmó su ruptura definitiva hubo tantos que se extrañaron.

Así está llevando Amelia Bono la separación

Amelia Bono ha recalcado que no se ha separado de Manuel Martos por ningún motivo extraño. Prefiere no entrar en detalles porque considera que es un asunto privado, pero insiste en que no tiene ningún problema con él. La prueba es la felicitación que le ha dedicado en este día tan especial.

La influencer ha logrado dejar atrás el ruido mediático y está continuando con su vida. Agradece profundamente las muestras de cariño que ha recibido desde que confirmó la ruptura. “Yo estoy muy bien, soy súper positiva», ha comentado recientemente. «Vuestros mensajes me llenan de energía. Sois estupendos”, les dice a sus seguidores.

Manuel Martos y Amelia Bono posando. / Gtres

El problema es que es un rostro con mucha repercusión, así que también hay gente que ha sido menos cariñosa. Para ellos también tiene unas palabras. “Es normal cuando te expones y yo lo entiendo y lo acepto. A mí no me afectan, pero a ciertas personas sí. Lo que me parece más lamentable es que sean de mujer a mujer”.

La empresaria no entiende que haya mujeres que le estén criticando en esta etapa. “Qué sabrán ellas de la vida de otras personas. Igual tienen que mirar cómo está su vida. Las mujeres nos tenemos que proteger, defender entre nosotras”, declara al respecto.

Amelia Bono felicita a su padre, José Bono

Amelia Bono con su padre. / Instagram

Dejando a un lado el conflicto con sus detractoras, Amelia ha aprovechado su presencia en Instagram para felicitar a su padre, José Bono. “Feliz día, papá, por partida doble. Felicidades a todos los Josés”, ha escrito haciendo alusión al Día de San José.

José Bono Jr., hermano de Amelia, ha seguido los mismos pasos que la influencer y ha publicado un mensaje para felicitar a su progenitor: “Feliz Día del Padre al mejor de todos”.