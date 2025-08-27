Comunicado oficial de Mercadona por lo que llega a sus tiendas: a partir del 1 de septiembre

Se acaba el verano, llega septiembre y todo el mundo se prepara para regresar a la rutina. De este modo, la vuelta al cole, al trabajo, está ahora en boca de todos, pero es que además no debemos olvidar que para muchos negocios y tiendas, este final del mes de agosto, implica también que los clientes tengan otros ritmos, otros horarios, y sobre esto precisamente, ha decidido Mercadona ya que ha comunicado de forma oficial que a partir de la semana que viene, el 1 de septiembre, sus tiendas volverán al horario habitual.

En los últimos meses hemos podido ver como algunas de las tiendas de Mercadona han abierto a las 09:00 horas y han cerrado a las 22:00 horas. Sin embargo ese horario de verano va a cambiar a partir de ahora, con un cierre que se adelanta y será en todas las tiendas a las 21:30 horas. De este modo, ya se sabe oficialmente que a partir del 1 de septiembre, Mercadona retomará sus horarios habituales, dejando atrás esa media hora de más que aplicaba en algunos establecimientos e incluso con apertura en domingo . De este modo conviene saber bien si tu tienda más cercana es de las que cambia o por el contrario se mantendrá con el horario de siempre es decir, de 09: 00 a 21:30 horas.

Mercadona confirma su cambio para el 1 de septiembre

Durante los meses de junio, julio y agosto, Mercadona amplió su horario, e incluso abrió los domingos, en aquellas zonas con más turistas y movimiento comercial. Una medida que ya es habitual cada verano desde hace un par de años, y que hemos podido ver sobre todo, en los Mercadona de Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Galicia, Canarias, Murcia o Baleares. Se facilitaba así que los turistas, y los clientes en general, tuvieran toda la semana para ir a sus tiendas, pero implicaba un sobre esfuerzo de los trabajadores. Sin embargo, esto cambia ahora de nuevo.

De este modo, ya podemos confirmar que las casi 300 tiendas de Mercadona que tuvieron esa apertura en domingo (de 09:00 horas a 15:00 horas) junto al horario de verano ampliado, vuelven otra vez al horario de siempre tras finalizar la campaña de verano.

A partir de ahora: ¿cuál será el nuevo horario?

Según ha confirmado la propia cadena, desde el próximo lunes 1 de septiembre todas las tiendas de Mercadona volverán a cerrar a las 21:30 horas de lunes a sábado, dejando atrás la media hora adicional de algunas de ellas, y que se había habilitado durante los meses de verano. Además, tal y como mencionamos, también se elimina la posibilidad de comprar en domingo aunque fuera en horario reducido hasta las 15:00 horas.

De este modo, los clientes de esas tiendas, tienen que adaptarse a este nuevo horario, que por otro lado, no deja de ser el que tienen siempre todos los Mercadona, mientras que los trabajadores de esas tiendas que han abierto todos los días, podrán descansar ahora también los domingos, único día (junto a los festivos) en los que la cadena valenciana cierra sus puertas. Algo que siempre cumple y que se enmarca dentro de su filosofía que no es otra que la de cuidar al equipo que forma parte de su estructura , ya que es algo que resulta esencial para garantizar un servicio de calidad.

Así, mientras otras cadenas apuestan por abrir todos los días del año, la de Juan Roig sigue defendiendo una estrategia que prioriza los días de descanso y el equilibrio laboral. Y esa política, lejos de restarle competitividad, ha contribuido a afianzar la fidelidad de muchos de sus empleados y clientes.

Un cambio que marca el final del verano

Como decimos no es la primera vez que Mercadona implementa este tipo de cambios estacionales, y probablemente no será la última. De hecho, es algo bastante habitual, por lo que a partir de ahora ya puedes comenzar a pensar en no alargarte a la hora de hacer la compra, o de no confiarte en que van a estar abiertos hasta las 22:00 de la noche. Mercadona informa con antelación para que seamos conscientes de ello, y se ha recordado además, que el buscador de tiendas está disponible online.

Para quienes hacen la compra cada semana, estos cambios pueden parecer pequeños. Pero cuando hablamos de 1.602 tiendas en todo el país y millones de clientes habituales, cada ajuste implica una maquinaria perfectamente coordinada. Y ese es quizá uno de los elementos más característicos de Mercadona: su capacidad de adaptación sin perder eficacia.

En definitiva, ya conocemos cuál va a ser el nuevo horario de Mercadona para estos meses de otoño e invierno y hasta que llegue de nuevo el verano. Pero de todos modos, si deseas asegurarte de cuál es el horario de apertura en tu tienda más cercana, la cadena aconseja como decimos, que entremos en su página web, nos vayamos a la sección de supermercados y hagamos allí una pequeña búsqueda.