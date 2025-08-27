Es la parte más asquerosa de tu casa porque nunca la limpias: el truco de Begoña Pérez, ‘La Ordenatriz’

Hay zonas de la casa a las que prestamos especial atención en lo que respecta a la limpieza, pero, sin embargo, hay otras que son igual (o incluso más) importantes, pero de las que nos olvidamos por completo, como la lavadora. Existe la creencia generalizada de que, al estar en contacto con el agua y el jabón, no es necesario limpiar el interior de este electrodoméstico. Pero nada más lejos de la realidad, ya que, con el paso del tiempo, acumula restos de detergente y suavizante, fibras de ropa, moho y bacterias. Estos residuos pueden provocar malos olores y, además, afectan a la higiene de la ropa y acortan la vida útil de la lavadora.

Aquí es donde entra en juego el truco de Begoña Pérez, conocida como «La Ordenatriz» en redes sociales para limpiar la lavadora y dejarla impecable. Asimismo, es fundamental dejar tanto la puerta como el cajetín abiertos después de cada lavado para que se seque el interior y no se forme moho. También se recomienda limpiar la goma de la puerta y el filtro al menos una vez al mes, así como realizar un lavado en profundidad con lejía cada mes.

Cómo limpiar la lavadora paso a paso

@la.ordenatriz 🧼 ¡ASÍ SE LIMPIA UNA LAVADORA A FONDO! TRUCO INFALIBLE 🔥✨ 🚨 ¿Tu lavadora huele raro, deja residuos o la ropa no sale tan limpia? Toca una limpieza profunda para eliminar tinte, detergente acumulado, moho y restos de tejidos. ✅ ¿CÓMO HACERLO? 🔹 Usa lejía con la mayor concentración de hipoclorito que encuentres. 🔹 Viértela en el cajetín y el tambor y deja que el agua fría la distribuya. 🔹 NUNCA mezcles lejía con agua caliente, ¡peligroso! 🚫🔥 💡 ¿SABÍAS ESTO? 👉 La lavadora tarda en calentar el agua, así que la lejía se distribuye con agua fría, sin riesgos. 🧐 Dudas? Déjalas en comentarios y te ayudo! 💬 ⚡ GUÁRDALO, lo vas a necesitar! 🔥 😘 @la.ordenatriz #LavadoraImpecable #LimpiezaFácil #HacksDeLimpieza #CleanTok #CasaPerfecta #AdiósMoho #LavadoraLimpia #OrdenYFelicidad #LaOrdenatriz ♬ sonido original – la.ordenatriz

Begoña Pérez se ha convertido en un referente en lo que respecta a trucos para la limpieza y el orden en el hogar, y en este vídeo nos enseña a limpiar la lavadora para mejorar el olor de la ropa y la eficacia del electrodoméstico. Los materiales necesarios para llevar a cabo este método son muy simples: lejía con alta concentración de hipoclorito, agua fría, guantes para proteger las manos, una bayeta o trapo limpio y un cepillo de cerdas suaves.

Antes de empezar asegúrate de que la lavadora esté vacía y desenchufada. Esto es fundamental para tu seguridad. Vierte la lejía tanto en el cajetín del detergente como en el tambor de la lavadora. Es importante usar agua fría, ya que la lejía mezclada con agua caliente puede generar vapores tóxicos. Pon un ciclo largo de lavado con agua fría para que la lejía se distribuya por todo el tambor y el sistema interno, eliminando residuos acumulados, moho y bacterias. Mientras, puedes limpiar la goma de la puerta, uno de los lugares donde más moho se acumula. Pásale un trapo con lejía diluida y frota suavemente. Luego, limpia el filtro retíralo y enjuágalo con agua caliente para eliminar restos de fibras y suciedad. Para eliminar la suciedad y los residuos acumulados en el cajetín, sácalo y límpialo con un cepillo. Después de finalizar el ciclo con lejía, programa un ciclo adicional sólo con agua fría para eliminar cualquier resto. Esto es importante para evitar que la lejía quede en el tambor.

Alternativas naturales

Si bien la lejía es uno de los métodos más efectivos para limpiar la lavadora, muchas personas prefieren optar por alternativas naturales. Entre las opciones más populares destacan el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio.

El vinagre blanco es un desinfectante natural que ayuda a eliminar residuos de detergente, suavizante y restos de moho acumulados en el tambor y las juntas. Mientras, el bicarbonato de sodio tiene una capacidad abrasiva suave que permite eliminar residuos pegados en el tambor.

Añade media taza de bicarbonato de sodio directamente en el tambor de la lavadora.Luego, vierte un litro de vinagre blanco en el cajetín del detergente. Al iniciar un ciclo largo con agua caliente o templada, ambos productos reaccionan químicamente, produciendo una acción efervescente que ayuda a desincrustar residuos difíciles y a limpiar profundamente las tuberías y el tambor.

Esta método es especialmente útil si la lavadora tiene mucho moho o restos de detergente pegados en las juntas, el filtro o las paredes del tambor.

Aunque a menudo pasemos por alto la limpieza de la lavadora, este electrodoméstico merece toda nuestra atención. Con el truco de Begoña Pérez, podemos mantener este electrodoméstico en perfectas condiciones, libre de olores, residuos y bacterias. Así, la limpieza de la lavadora deja de ser una tarea tediosa y se convierte en un hábito sencillo que protege nuestra salud.